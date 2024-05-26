Європі не вистачає тротилу та іншого палива для снарядів і ракет.

Поки Україна зазнає дедалі більшого тиску на полі бою, Європа відчайдушно намагається збільшити своє виробництво артилерійських снарядів і ракет. Але найбільш слабким місцем є дефіцит вибухівки. Про це пише The Economist.

Зазначається, що Європі потрібні тонни горючих речовин, щоб досягти мети виробництва 2 мільйонів снарядів на рік до кінця 2025 року. Також необхідні додаткові заряди для метання снарядів на десятки кілометрів.

"Проблема в тому, що виробники вибухівки не впевнені, що виробництво можна збільшити, і бояться, що тонкощі галузі перешкодять зростанню, необхідному Україні, щоб залишатися конкурентоспроможною на полі бою", - йдеться у статті. Відео дня

Автори стверджують, що закінчення холодної війни призвело до різкого падіння попиту на зброю та змусило багатьох європейських виробників вибухівки скоротити виробництво або просто закрити його.

"Сиві інженери йдуть на пенсію, і мало хто з молодих людей хоче працювати з вибуховими речовинами для роботи в аспірантурі", - каже Йоганн Хехерль, професор Університету Бундесверу в Мюнхені.

Водночас, як пише видання, індійські та японські виробники вибухівки "заповнюють певну прогалину". При цьому деякі експерти стурбовані тим, що вибухівка з-за кордону менш якісна і тому може пошкодити обладнання.

"Риторика європейських урядів оптимістична. ... Коли 11 квітня ЄС закладав першу цеглину для паливного заводу Eurenco в Бержеракі, президент Франції Еммануель Макрон виступив на захист ефективності "воєнної економіки" Франції. Завод, за його словами, відкриється в рекордно короткі терміни, до 2025 року. Проте, коли починається літній наступ Росії, це недостатньо швидко, щоб допомогти українцям", - зазначають автори матеріалу.

Військова допомога Україні - останні новини

Президент США Джо Байден пообіцяв підтримувати Україну в боротьбі проти "жорстокого тирана". При цьому він наголосив, що американські військові не воюватимуть в Україні, при цьому військова підтримка Штатів залишиться твердою.

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