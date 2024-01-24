У Німеччині розкрили свої плани військової допомоги Україні на 2024 рік.

Німеччина планує в 2024 році навчити не менше 10 тисяч солдатів ЗСУ, а також має намір постачати Україні танки та іншу техніку. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише Tagesspiegel.

За його словами, головним пріоритетом німецької допомоги Україні залишаються системи ППО. Саме Берлін очолює коаліцію країн-партнерів, які займаються питаннями зміцнення протиповітряної оборони України. Зокрема Німеччина має намір цього року передати Україні додаткові зенітні комплекси IRIS-T і зенітні самохідки Gepard.

Пісторіус визнав, що Німеччині слід прискорити виробництво озброєнь, і Берлін готовий взяти на себе це завдання. "Ми покриваємо найнагальніші потреби України тут і зараз за допомогою зброї, матеріалів і навчання", - підкреслив Пісторіус.

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Зокрема Міністр оборони ФРН обіцяє Україні додаткові поставки артилерії та артилерійських боєприпасів і понад 80 танків Leopard 1. Також Пісторіус обіцяє Україні поставки бронетранспортерів, інженерних танків, включаючи мостоукладчики, 450 захищених машин, систем розмінування, безпілотників, радарів і систем розвідки.

Військова допомога Україні: останні новини

Як писав УНІАН, Німеччина вперше передасть Україні авіаційну техніку. Йдеться про військові вертольоти Sea King mk 41 в кількості шести машин. Деякі німецькі оглядачі вже встигли розкритикувати цю обіцянку, зазначивши, що мова йде про старий мотлох, а не повноцінну бойову техніку.

Також ми розповідали, що Канада передасть Україні 10 багатоцільових катерів Zodiac Hurricane Technologies, вартістю приблизно 20 мільйонів доларів. Крім того, Канада надасть цивільних інструкторів, літаки і допоміжний персонал для навчання українських пілотів на F-16. Навчання розпочнеться у лютому 2024 року і триватиме до 2025 року.

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