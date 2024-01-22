Суперечки відбуваються в незручний момент для України, оскільки зростає занепокоєння, що підтримка Києва залишається під питанням.

Країни Європейського Союзу, включаючи Німеччину та Францію, дедалі частіше звинувачують одна одну в тому, що вони не надали Україні достатньо зброї, погрожуючи розірвати єдність блоку, оскільки Київ вступає у вирішальну фазу війни. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Як відомо, нещодавно президент України Володимир Зеленський закликав союзників надати більше фінансування та заявив, що невиконання цього піде на користь президенту Росії Володимиру Путіну та стане загрозою безпеці Заходу.

"Суперечки відбуваються в незручний момент для України, оскільки зростає занепокоєння, що підтримка Києва залишається під питанням, оскільки понад 100 мільярдів доларів США та ЄС затримуються через політичну боротьбу. Очікується, що канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон обговорять це питання в понеділок увечері в Берліні", - пишуть автори.

Як відомо, Німеччина наполягає на тому, щоб Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, склала огляд запланованої фінансової та військової допомоги Україні від держав-членів.

"Переговори про проведення аудиту під керівництвом Німеччини, метою якого є надання Україні кращої видимості щодо підтримки, яку вона може очікувати цього року, відбуваються напередодні екстреного саміту 1 лютого, коли лідери намагатимуться домовитися про пакет допомоги Україні на суму у 50 мільярдів євро, який Угорщина заблокувала у грудні", - нагадує ЗМІ.

Видання додає, що європейська допомога Україні стає критично важливою, оскільки фінансування США залишається заблокованим у Конгресі, і Київ може почати страждати від дефіциту вже у березні.

Допомога ЄС Україні - останні новини

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відверто звернувся до глав МЗС Євросоюзу. Зокрема, він заявив, що ЄС має збільшити постачання Києву зброї та затвердити довгострокову програму підтримки.

Також УНІАН повідомляв, що міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зробила жорстку заяву перед початком засідання Ради міністрів глав МЗС країн Євросоюзу. Вона зазначила, що центральним завданням ЄС є "попри всі турбулентності у світі не припиняти нашу підтримку України".

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