Місія CAF з підтримки ЗСУ повідомила про передачу партії бронетранспортерів після навчання українських фахівців.

Україні передали партію канадських броньованих бойових машин LAV 6.0 ACSV (Armoured Combat Support Vehicle), але в санітарному варіанті, ідеться на сторінці місії канадських збройних сил (CAF) з підтримки ЗСУ у Twitter (X).

"Після навчання з експлуатації та обслуговування ББМ, версії "швидка допомога", у Німеччині, машини були завантажені та відправлені в Україну. Ці машини допоможуть Україні в обороні від незаконного вторгнення на її землі", - йдеться в публікації.

LAV 6.0 ACSV (Armoured Combat Support Vehicle) для ЗСУ

Раніше вже повідомлялося про тренування воїнів Збройних сил України на канадських бронетранспортерах LAV 6.0 ACSV. Тоді було зазначено, що учасники канадської навчальної операції UNIFIER "пишаються", будучи частиною ініціативи з передачі 50 бронемашин цього типу.

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Перші десять ACSV з них, за інформацією Генштабу у Facebook, восени мають надійти до ЗСУ.

Інші новини про передачу ЗСУ техніки

Раніше УНІАН повідомляв, що Rheinmetall передав Україні 20 БМП Marder. При цьому заявляється, що ЗСУ загалом отримають близько 200 одиниць техніки в рамках "кільцевого обміну".

Крім того, авіаексперт пояснив, навіщо Україні французькі Mirage 2000.

"Mirage 2000D є носієм крилатих ракет SCALP. Найімовірніше, це буде ескадрилья, яка має найбільший бойовий досвід", - зазначив авіаексперт.

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