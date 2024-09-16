Рішення про передачу CVR(T) пов'язана з тим, що країна має план їх виведення з експлуатації.

У Латвії заявили про передачу Україні партію бойових машин сімейства CVR(T). Це оголошення означає, що Британія, яка є їхнім виробником, вже дозволила реекспорт техніки.

Як зазначають у Defense Express, йдеться про доволі мініатюрні гусеничні бойові машини на одній платформі із вагою близько 8-10 тонн. Вони об'єднують у собі розвідувальні машини типу FV107 Scimitar з 30-мм автоматичною гарматою та і бронетранспортери FV103 Spartan, медвак FV104 Samaritan чи командно-штабна FV105 Sultan.

З перерахованої техніки активно постачався Україні БТР FV103 Spartan. Його передавали як союзники, так і коштом волонтерів. Попри малі розміри, ці машини мають бронювання, яке у лобовій проєкції витримує бронебійні 14,5-мм кулі з відстані 200 метрів.

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Латвія закуповувала CVR(T) з 2014 року., коли Британія активно знімала їх зі свого озброєння. Кожна з приблизно 170 машин обходилась Ризі по 374 тисячі євро.

Водночас FV107 Scimitar має вагу у 7,8 тонни та 30-мм автоматичну гармату L21, спарену з кулеметом. Маневровість забезпечується, у старій версії бензиновим Jaguar J60 потужністю 252 к.с., а у оновленій версії Mk II - 190-сильним дизелем. Екіпаж складається з трьох осіб.

БТР FV103 Spartan важить 10,6 тонни та може перевозити до чотирьох осіб у десантному відділені, при екіпажі у три особи. FV105 Sultan є командно-штабною машиною. Її вага 8,3 тонни, а також вона має вищий дах.

Рішення про передачу CVR(T) пов'язана з тим, що країна має план їх виведення з експлуатації та заміни на колісні бронетранспортери Patria 6х6. Згідно з планом, цей фінський БТР має стати основним у латвійській армії, а його виробництво вже успішно локалізовано.

Допомога Україні у війні

У Forbes повідомляли, в Україні не вистачає сучасної техніки для новосформованих брига. Нашим військовим доводиться використовувати західну техніку 1960-х років без товстої броні.

За словами президента Володимира Зеленського, попри пакети військової допомоги від США і Європи, Україна все ще відчуває критичну нестачу боєприпасів – як через повільне постачання, так і через дуже великі потреби.

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