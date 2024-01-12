Росія таки у змозі нарощувати своє оборонне виробництво, хоча плани відрізняються від результатів, зазначили в ГУР МОУ.

Нещодавно виготовлені "високоточні" ракети РФ відразу використовує для ударів по Україні, довоєнні запаси цих ракет країна-агресор відновити не може.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, коментуючи інформацію німецького телеканалу Welt, що Росія нібито може вийти на рівень виготовлення 200 ракет на місяць у 2024 році, а також вийшла на показник 2 млн боєприпасів великого калібру на рік.

"Якщо ми говоримо про запаси ракетного озброєння, зокрема, умовно "високоточного", як вони його називають, то все, що вони виробляють, фактично відразу й використовується для продовження цієї злочинної війни проти України. Вийти на запаси рівня до повномасштабного вторгнення, довоєнного вони не можуть. Але в них все ще залишається значний потенціал, і звичайно це становить небезпеку для України й потребує додаткових заходів підтримки для (захисту) українського неба, систем протиповітряної, протиракетної оборони", - сказав Юсов.

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За його словами, ворог намагається нарощувати виробництво різної номенклатури. "Хоча плани відрізняються від результатів. Але, звичайно, певне посилення оборонного комплексу в них присутнє", - зазначив представник української розвідки.

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Німецький телеканал Welt повідомляє з посиланням на міністерство оборони Естонії, що в НАТО зростає побоювання, що "час може зіграти на користь Росії".

Зазначається, зокрема, що російський диктатор Володимир Путін має певні "козирі": він не такий ізольований, як сподівалися, а російська економіка стабільніша, ніж очікувалося. Тому час дає Москві шанс підготуватися до ведення подальшої війни.

У серпні в ГУР МО заявили, що Росія налагодила виробництво ракет і дронів. Тоді мова йшла про близько 100 ракет різного виду на місяць.

Після масованих атак Росії по Україні 30 грудня 2023 року та 2 січня у США заявили, що Росія вже використовує нові балістичні ракети з Північної Кореї для ударів по Україні. Сполучені Штати Америки скликали Радбез ООН через північнокорейські ракети в арсеналі РФ. Повідомлялося, що загарбники могли отримати пускові установки та кілька десятків балістичних ракет.

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