Речних повітряних сил не бачить проблеми в тому, що йдеться не про нові установки.

Коментуючи інформацію Financial Times про можливе постачання ЗСУ 8-ми ізраїльських систем Patriot, яким вже понад 30 років, у Повітряних силах України наголосили, що вони вкрай необхідні, бо потрібні будь-які системи, що допоможуть відбивати повітряні атаки РФ.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш. Він зазначив, що не володіє інформацією, про які саме модифікації Patriot йдеться, але наголосив, що загалом ці установки проявляють себе ефективно.

"Розробка Patriot – це модернізована, узагальнена система, що досить ефективно зараз себе зарекомендовує, ефективно протистоїть російським і ракетам, і літальним безпілотним апаратам", - сказав Євлаш.

Відео дня

Він зауважив також, що Україна вже працює з системами ППО Hawk, які теж не нові і є попередниками Patriot.

"Нам важливі будь-які системи, які нам можуть допомогти прикрити, відбивати і повітряні удари і відлякувати російську і армійську, і тактичну авіацію. Звичайно, що вони (ізраїльські Patriot) вкрай необхідні, бо Україна гостро потребує систем протиповітряної оборони, і ракет до них", - наголосив речник Повітряних Сил.

Україна веде переговори з партнерами про передачу додаткових сисием "Patriot"

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський минулого місяця заявив, що Україні критично не вистачає систем протиповітряної оборони. За його словами, закрито лише чверть потреб.

Пізніше, на Конференції з відновлення України, яка проходила в Берліні, Зеленський сказав, що Україні необхідно 7 систем Patriot для закриття основних міських агломерацій від ударів Росії.

24 червня в Офісі президента заявили, що Україна невдовзі отримає частину із семи термінових батарей Patriot, а по частині - ще ведеться робота.

27 червня у Financial Times було опубліковано матеріал, в якому йшлося, що США, Ізраїль та Україна ведуть переговори про постачання Києву систем протиповітряної оборони Patriot. Зазначалось, що йдеться про передачу до 8 батарей " Patriot ", яким вже понад 30 років. У квітні Ізраїль заявив, що почне виводити з експлуатації ці вісім і замінювати їх на більш сучасні системи. Однак батареї, які використовувалися в нинішній війні Ізраїлю з ХАМАС, ще не виведені з експлуатації через побоювання, що напруженість у відносинах з підтримуваним Іраном бойовим угрупуванням Хезболла може перерости в повномасштабну війну, пояснили у Financial Times.

Вас також можуть зацікавити новини: