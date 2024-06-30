"Ізраїль вже давно шукає більш досконалу і більш місцеву систему, яка б доповнила або замінила Patriot.

США ведуть переговори про можливість передачі Україні до восьми зенітно-ракетних комплексів Patriot з Ізраїлю. Хоча жодної домовленості ще не досягнуто, угода була б довгоочікуваним моментом для України, яка вже давно бажає отримати більше американських систем Patriot вартістю 1 мільярд доларів, пише Business Insider.

"Ізраїльські Patriot значно розширили б можливості протиповітряної оборони України в той час, коли вони є вкрай необхідними. Незважаючи на те, що вони застарілі, ці системи і значні запаси перехоплювачів Ізраїлю допоможуть Україні захистити свою критично важливу інфраструктуру і протистояти російським літакам, які завдають ударів по українських позиціях і містах за допомогою планерних авіабомб", – заявив заступник директора російської програми Фонду захисту демократій Джон Харді.

Ця заява була зроблена після того, як на початку цього року ВПС Ізраїлю оголосили, що виводять з експлуатації застарілі батареї Patriot і замінюють їх на більш сучасні системи. Зазначається, що Ізраїль ніколи не був вражений своїми версіями системи Patriot, оскільки бачив, як вони боролися з іракськими ракетами "Скад". За оцінками офіційних осіб, було збито лише одну ракету або, можливо, навіть не збив жодної.

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"Ізраїль вже давно шукає більш досконалу і більш місцеву систему, яка б доповнила або замінила Patriot, не лише з огляду на історію його експлуатації, але й на ланцюжок поставок, який він потребує. Я думаю, що Ізраїль вважає Patriot застарілим і занадто дорогим для того, щоб не відставати, враховуючи прориви, які були продемонстровані під час цього обстрілу новітніми системами", – підкреслив BI Райан Бол, старший аналітик з питань Близького Сходу і Північної Африки в компанії RANE, що займається розвідкою ризиків.

Однак Ізраїль ще не повністю відмовився від своїх Patriot, оскільки він все ще використовує їх у конфлікті з ХАМАС і, ймовірно, потребуватиме у разі початку повномасштабної війни з ліванським бойовим угрупуванням "Хезболла".

Система протиповітряної оборони Patriot

У звіті Дослідницької служби Конгресу США за 2023 рік система Patriot описується як "невід'ємний компонент протиповітряної та протиракетної оборони США". Одна батарея складається з шести ключових частин –енергетичної установки, радіолокаційної станції, станції управління боєм, антенно-щоглової групи, пускових установок і ракет-перехоплювачів.

Системи можуть працювати з ракетами PAC-2 або PAC-3. PAC-2 працює шляхом детонації поблизу ракети, що загрожує, в той час як PAC-3 намагається вразити безпосередньо боєголовку. Перші системи Patriot були використані США у 1980-х роках, а пізніше вони застосовувалися у війні в Перській затоці для захисту від іракських ракет Scud. Відповідно до даних НАТО, радар системи має дальність дії понад 150 кілометрів, а ракети можуть рухатись зі швидкістю 5000 км/год.

Patriot для України

Раніше УНІАН писав, що США, Ізраїль та Україна ведуть переговори про постачання Києву до восьми систем протиповітряної оборони Patriot. Угода, швидше за все, буде передбачати, що системи Patriot спочатку відправлять з Ізраїлю до США, а потім до України. Однак ізраїльські Patriot модифікації PAC-2 у разі передачі їх Україні, доведеться ремонтувати у США, адже вони є зношеними ЗРК.

Військовий експерт Валерій Рябих вважає, що можлива передача Україні 8 батарей комплексів Patriot версії PAC-2 пов'язана з планами Ізраїлю оновити свою армію більш сучасними системами ізраїльського виробництва.

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