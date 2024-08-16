Сили оборони шукають методи як боротися з ворожими новинками.

Російські окупанти почали використовувати рідкісні частоти для FPV-дронів та коптери на оптоволокні, що створило серйозні проблеми по їхньому знищенню. Про це в ефірі телемарафону сказав командир екіпажу БпЛА "Кара Небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Андрій Отченаш.

"Щодо безпілотних авіаційних комплексів, то в нас з’явилася нова достатньо потужна проблема – ворог почав використовувати достатньо рідкісні частоти для FPV-коптерів. І відповідно це змушує нас шукати нові методи для радіоелектронної боротьби з ними. Вони настільки якісно починають використовувати свої частоти, що деякі з частот навіть поки що не мають протидії. Тому це створює величезні проблеми як для логістики, так і для передових позицій Сил оборони", - зазначив військовий.

За його словами, зараз робиться все для того, щоб знищувати навіть ці коптери на рідкісних частотах. Отченаш також розповів, що нещодавно помітили використання противником коптерів на оптоволокні на відстані до 10 км.

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"Це достатньо ускладнює знищення цих коптерів, бо вони не підпадають під ліквідацію системами радіоелектронної боротьби. Тобто це оптоволокно, і вони летять власне за рахунок цієї малесенької ниточки, яка досягає і 10 кілометрів. Уявіть собі, умовно кажучи, нитку, яка має відстань 10 км. І це дає певні переваги противнику", - зазначив він.

При цьому Отченаш висловив сподівання, що ЗСУ швидко знайдуть методи як боротися з цими ворожими новинками.

"Ця війна є абсолютно війною інновацій. Хто буде розумніший, хто буде більш інноваційніший, більш ініціативніший, той і буде в ній перемагати", - сказав він.

Командир екіпажу БпЛА також розповів, що на сьогодні перевага щодо кількості дронів на боці РФ, бо в них FPV-коптерів більше, очевидно, через те, що союзник Китай надає їм величезну кількість чіпів, комплектуючих. При цьому він підкреслив, що тут важливіше те, що зростає кількіть коптерів, які виготовляє Україна, бо в останні пів року вона зросла в десятки, сотні разів і при цьому все більше на їхнє виробництво використовуюється українських комплектуючих. Отченаш розповів, що на тій ділянці фронту, де оборону тримає бригада "Рубіж", ворог міг використовувати FPV-коптери кожні 10-20 хвилин.

"Вони кожні 10-20 хвилин вилітають на нашому напрямку і шукають собі ціль. Це показник того, що вони не просто використовують FPV-коптер для знищення цілі, яку вже знайшли, а вони їх використовують для полювання – вилітають, шукають і якщо знаходять, то намагаються знищити", - додав він.

БПЛА на війні в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, заступниця міністра з питань стратегічних галузей та промисловості України Ганна Гвоздяр зазначала, що Україна за рік може виробляти понад три мільйони БПЛА різних типі. За її словами, для цього є потужності, але потрібне фінансування.

Сама Україна здатна покрити лише частину цих потреб, а решту беруть на себе союзники. Зокрема, канадці погодились закупити частину БПЛА, вироблених Україною, для потреб українського війська. Зараз йдуть перемовини з іншими партнерами, зокрема, британцями.

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