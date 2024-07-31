Для реалізації плану країні треба знайти відповідне фінансування.

Наша країна за рік може виробляти понад три мільйони БПЛА різних типів – для цього в неї є відповідні виробничі потужності. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на заступницю міністра з питань стратегічних галузей та промисловості України Ганну Гвоздяр.

"В нас достатньо великі виробничі спроможності, ми можемо виробити на сьогодні понад 3 мільйони дронів різних типів. Для цього нам потрібне фінансування", – заявила представниця відомства.

Сама Україна здатна покрити лише частину цих потреб, а решту беруть на себе союзники нашої держави. Так, канадці погодились закупити частину БПЛА, вироблених Україною, для потреб українського війська. Зараз йдуть перемовини з іншими партнерами, зокрема, британцями.

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Наразі у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості опрацьовують лінійку безпілотних апаратів з боєприпасами, яку потребують ЗСУ. Після цього планують обговорити питання, пов'язані з уніфікацією.

Україна і Росія: обсяги виробництва БПЛА

Навесні Ганна Гвоздяр заявила, що у цьому році наша країна зможе виготовити приблизно 2 млн безпілотників. На той момент у секторі задіяли близько 200 українських компаній, з яких майже 60 вже було долучено до держзамовлення.

У свою чергу, за даними російської сторони, Москва виробляє 4 тис FPV-дронів на добу. Таким чином, в теорії, РФ може виготовляти приблизно 120 тис подібних дронів на місяць або 1,46 млн на рік.

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