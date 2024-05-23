Розвідувальні БПЛА подолали російські системи ППО в окупованому Криму, каже Шаппс.

З початку повномасштабної війни Велика Британія передала Україні понад чотири тисячі безпілотних літальних апаратів вартістю 500 мільйонів фунтів стерлінгів.

Як повідомив британський міністр оборони Грант Шаппс, ці дрони вже знищили російську техніку на суму 1 мільярд фунтів стерлінгів. Мова йде про понад 30 різних типів БПЛА. Протягом наступного року Лондон витратить ще 325 мільйонів на дрони для України, пише The Telegraph.

Шаппс зазначив, що британські розвідувальні дрони подолали "високопотужні" російські системи протиповітряної оборони в окупованому Криму, а БПЛА середньої вантажопідйомності допомогли поповнити запаси українських військ генераторами, продуктами харчування, водою і боєприпасами.

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Він також відзначив дрони, які наводили українську артилерію і ракети на російські цілі, та ударні безпілотники з одностороннім рухом, які успішно "зробили свій внесок".

Допомога Україні від Великої Британії: останні новини

Велика Британія від початку великого російського вторгнення пітримує Україну та надає їй різноманітну допомогу. Також вона є членом морської, дронової та авіаційної коаліцій.

Нещодавно стало відомо, що Велика Британія дозволила українській армії використовувати її зброю для ударів по російській території. Росія одразу ж почала погрожувати ударами по британським військовим об'єктам.

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