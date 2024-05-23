Вартість військової допомоги становить понад 217 млн євро.

Велика Британія разом із союзниками передають Україні пакет військової допомоги на суму 150 млн фунтів стерлінгів (понад 217 млн євро) для посилення повітряної та морської оборони. Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, пише The Sun.

Він наголосив, що завдяки новому пакету вдасться захистити зруйновану інфраструктуру України. До пакета допомоги увійшли радари ППО, фальш цілі та системи радіоелектронної боротьби на суму 70 млн фунтів стерлінгів (81 млн євро).

Своєю чергою передбачено й 80 млн фунтів стерлінгів (понад 110 млн євро) на невеликі човни, розвідувальні дрони й надводні судна без екіпажу.

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"Міжнародний фонд для України надає життєво важливу підтримку ЗСУ для задоволення їхніх термінових потреб у боєздатності. Вона містить більше систем ППО для захисту українського цивільного населення та інфраструктури, а також морські засоби для зміцнення військово-морських сил", - запевнив Шаппс.

Зазначається, що наразі фонд отримав вже 900 млн фунтів для України. Велика Британія є найбільшим донором, адже виділила 500 млн фунтів. Також до цього об'єднання входять Данія, Естонія, Фінляндія та Німеччина.

Допомога від Великої Британії - останні новини

Як писав УНІАН, нещодавно Україна отримала пакет військової допомоги від Британії. Шаппс заявив, що до пакета увійшли 80 оборонних ракет, один мільйон боєприпасів та 20 захищених десантних машин "Вікінг".

Також міністр оборони Британії закликав Німеччину надати Україні ракети Taurus, аби ЗСУ могли ними бити по території окупованого Криму.

"Я хотів би бачити, як всі наші партнери, включаючи Німеччину, які дійсно мають можливості надавати таку зброю великої дальності, але не дозволяють її використовувати в Криму, який є частиною України. Я думаю, що це те, що має статися в першу чергу", - зазначив Шаппс.

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