Ці погрози прозвучали на тлі заяв Кемерона про те, що британську зброю дозволено використовувати для ударів по РФ.

Росія офіційно погрожує Великій Британії ударами по їх військових обʼєктах.

Як повідомляє Міністерство закордонних справ РФ, про це було заявлено послу країни Найджелу Кейсі. Причиною погроз стала заява очільника МЗС Британії Девіда Кемерона про те, що Київ може застосовувати британську зброю для ударів по території Росії.

В МЗС РФ заявили, що своєю заявою Кемерон нібито "де-факто визнав Велику Британію стороною конфлікту".

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"Послу заявлено, що російська сторона розглядає слова Кемерона як свідчення серйозної ескалації та підтвердження зростання залученості Лондона до воєнних дій на боці Києва. Кейсі був попереджений, що відповіддю на українські удари із застосуванням британської зброї по території Росії можуть стати будь-які військові об'єкти та техніка Великої Британії на території України та за її межами", - заявили в МЗС.

Посла закликали "подумати про наслідки". Крім того, Росія вимагає, щоб Кемерон спростував свої заяви щодо ймовірності застосування британської зброї для ударів по території РФ.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, Україна має право використовувати зброю, надану Лондоном, для завдання ударів по цілях на території Росії. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон.

"Україна має таке право. Так само, як Росія завдає ударів по Україні, ви можете цілком зрозуміти, чому Україна відчуває потребу переконатися, що вона захищає себе", – сказав він в коментарі Reuters.

Він також пообіцяв виділяти по 3 мільярди фунтів стерлінгів ($3,74 млрд) щорічної військової допомоги Україні "стільки, скільки буде потрібно".

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