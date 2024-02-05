Втрати російської армії продовжують зростати.

З початку повномасштабної війни, яку РФ розгорнула проти України, окупаційні війська щодня втрачали 19 танків, ББМ, гаубиць чи іншого важкого озброєння.

Як пише Forbes, у суботу, 3 лютого, росіяни втратили щонайменше 54 одиниці техніки, 16 з яких отримали пошкодження. Аналітик відкритих джерел Ендрю Перпетуа, зазначив цей рекорд. За його словами, це було більше, ніж він коли-небудь підраховував за день.

Втрати ЗСУ при цьому були незначними: дев'ять одиниць техніки було втрачено і ще 21 - пошкоджено. Це здебільшого вантажівки та цивільні авто й тільки 2 танки та один БТР. Росіяни ж втратили 16 танків і 29 бойових машин та бронетранспортерів.

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"Оскільки виробництво нової бронетехніки продовжує відставати, росіяни все ще переважно їздять на старовинних машинах часів холодної війни, які вони витягли з довгострокового зберігання. Ці запаси обмежені. Один аналітик, який переглядає супутникові зображення, щоб відстежити російські запаси старих автомобілів, у грудні дійшов висновку, що Кремль відновив 1081 з довоєнних 4811 старих бойових машин БМП", - розповіли у виданні.

При цьому ще 765 були у такому стані, що їх неможливо було відремонтувати. У 2022 і 2023 роках, за даними аналітиків Oryx, росіяни втрачали близько 80 БМП на місяць. Якщо втрати залишилось би на цьому рівні, а виробництво утримувалось на рівні 30-40 на місяць, у Кремля закінчились би бойові машини приблизно через два роки.

Однак окупанти втрачають все більше і більше техніки. Місячний рівень втрат БМП наближається до 400, що у 5 разів більше ніж у попередні два роки. Це скорочує прогнозований термін до 6 місяців.

"Незважаючи на те, що минулої осені проросійські республіканці в Конгресі США припинили допомогу Україні, незважаючи на всі зусилля авторитарної Угорщини заблокувати європейську допомогу Україні, незважаючи на більшу кількість населення Росії та більшу економіку порівняно з Україною, незважаючи ні на що, українські війська не просто тримаються. Запускаючи безпілотники та стріляючи з окопів, вони перемагають у війні на виснаження", - наголошується у повідомленні.

При цьому втрати позицій дуже мізерні. Навколо Авдіївки росіяни заради незначного просування витратили колосальну кількість техніки та живої сили.

Втрати Росії у війні

Екс-командир роти батальйону "Айдар", ветеран АТО Євген Дикий заявив, що у армії Російської Федерації проблеми з технікою та боєприпасами. Окупантам доводиться діставати запаси часів СРСР.

Російські окупанти продовжують штурмувати позиції Збройних сил України на лівобережжі Херсонської області. Водночас командири військ РФ відправляють на такі штурми лише піхоту без підкріплення техніки, що істотно знижує їхню ефективність.

За словами аналітиків ISW, оборонна промисловість РФ, ймовірно, не зможе повністю забезпечити технікою та озброєнням нові резерви, попри здатність окупаційної армії підтримувати нинішній темп операцій та зусилля щодо розширення російської "оборонки".

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