Росії доведеться різко нарощувати свої потужності, на що піде значний час.

Оборонна промисловість РФ, ймовірно, не зможе повністю забезпечити технікою та озброєнням нові резерви, попри здатність окупаційної армії підтримувати нинішній темп операцій та зусилля щодо розширення російської "оборонки".

Як повідомляється у звіті ISW, російське командування схильно помилково розглядати резервну складову як "бездонну діжку". При цьому їхня промисловість здатна виробляти близько 250-300 "нових та ґрунтовно модернізованих" танків щорічно. При цьому заводи країни-агресорки можуть ремонтувати та ставити на хід не більше 250-300 танків після тривалого зберігання, або після пошкоджень у боях.

Як зазначається, навіть з урахуванням вищих оцінок російська "оборонка" навряд чи зможе забезпечити технікою масштабнішу мобілізацію. Через це ВПК РФ доведеться різко нарощувати свої потужності для підтримки більших наступальних операцій, на що знадобиться значний час.

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На думку аналітиків, Росія зможе розширити свою технічну базу і накопичити ресурси, якщо збереже ініціативу на всьому театрі військових дій протягом 2024 року, хоча навряд чи такою мірою, щоб забезпечити великі маси мобілізованих резервістів, або призовників.

Російський ВПК - останні новини

Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів, на що наразі здатен російський військово-промисловий комплекс та як на нього впливають санкції. Вони в цьому випадку працюють і створюють додаткові складнощі. І по сучасній оптиці, електроніці, схеми, мікрочіпи – це те, з нестачею чого стикається ворог.

Через війну проти України модернізація російської армії була відкинута на 18 років назад, заявив заступник постпреда Великої Британії при ООН Джеймс Каріукі на засіданні Ради Безпеки ООН. Тепер російська оборонна промисловість розбирає холодильники на запчастини та замовляє зброю у КНДР.

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