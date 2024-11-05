Такі втрати можуть коштувати бюджету країни-агресора щонайменше 9 млрд доларів США.

З початку 2024 року Сили оборони України знищили та підбили 3 179 танків армії Російської Федерації, повідомляє Міністерство оборони України.

"У танковому батальйоні – 31 танк. Тобто за 10 місяців поточного року українські захисники вивели з ладу умовно 102 танкові батальйони окупантів", - сказано в повідомленні.

При цьому своєрідним "днем танкіста" для росіян цього року називають 12 травня, коли, за даними Генерального штабу ЗСУ, українські підрозділи за добу уразили 31 танк окупантів.

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"Отже, впродовж однієї доби армія РФ втратила знищеними та підбитими цілий танковий батальйон", - сказано в повідомленні.

За інформацією Міноборони України, такі втрати можуть коштувати бюджету країни-агресора щонайменше 9 млрд доларів США.

"Це приблизна сума, яка ґрунтується на підрахунках за середніми світовими цінами на цей тип озброєння (за інформацією з відкритих джерел). 9 мільярдів доларів США, для прикладу, це приблизно 16 річних бюджетів міста Челябінськ, де найгірша екологічна ситуація у РФ. Водночас замість розв’язання внутрішніх соціальних проблем керівництво країни-агресора продовжує вкидати величезні суми у війну". – сказано в повідомленні.

Війна в Україні - коли у Росії закінчиться техніка

Згідно з підрахунками "Економічної правди", російські склади з танками і БМП мають вичерпатися 2027 року, з артилерією - 2026-го, з реактивними системами залпового вогню (РСЗВ) - 2025 року, а запаси мінометів вичерпаються просто зараз.

А за прогнозами видання The Economist, за нинішніх темпів втрат російські танки і машини піхоти зі зберігання досягнуть "критичної точки виснаження" до другої половини наступного року.

Водночас Інститут вивченні війни має іншу думку. Там наголошують, що Росія продовжує нарощувати військове виробництво, і його темпи не сповільняться ще принаймні два роки.

За даними аналітиків, у період з останнього кварталу 2022 року по другий квартал 2024 року Росія збільшила виробництво танків на 215%, з 123 до 387 на квартал.

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