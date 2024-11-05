Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1260 російських окупантів,повідомили в Генштабі.
Загальні втрати ворога з початку повномасштабної війни в Україні вже досягли позначки в 701 650 осіб. Крім того, українські захисники знищили десятки одиниць ворожої техніки:
- танків ‒ 9208 (+15);
- бойових броньованих машин ‒ 18581 (+43);
- артилерійських систем – 20150 (+29);
- РСЗВ – 1245 (+0);
- засоби ППО ‒ 996 (+2);
- літаків – 369(+0);
- гелікоптерів – 329 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18309 (+29);
- крилаті ракети ‒ 2631 (+2);
- кораблі /катери ‒ 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0).
Крім того, захисники України знищили 28 278 (+41) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн загарбників, а також 3587 (+0) одиниць спеціальної техніки окупантів.
Російсько-українська війна: що треба знати
За даними журналістів Forbes, поки на сході України тривають критично важливі бої, Україна перекидає найкращі зразки свого озброєння в Курську область. На їхню думку, стратегічні цілі Курської операції досі не є зрозумілими.
Тим часом аналітики DeepState повідомляють про чергове просування ворога в Донецькій області. Експерти відзначають, що загарбникам вдалося захопити селище Степанівка у Краматорському районі.