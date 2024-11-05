Також українські захисники спалили 15 танків та 43 ББМ ворога.

Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1260 російських окупантів,повідомили в Генштабі.

Загальні втрати ворога з початку повномасштабної війни в Україні вже досягли позначки в 701 650 осіб. Крім того, українські захисники знищили десятки одиниць ворожої техніки:

танків ‒ 9208 (+15);

бойових броньованих машин ‒ 18581 (+43);

артилерійських систем – 20150 (+29);

РСЗВ – 1245 (+0);

засоби ППО ‒ 996 (+2);

літаків – 369(+0);

гелікоптерів – 329 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18309 (+29);

крилаті ракети ‒ 2631 (+2);

кораблі /катери ‒ 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0).

Крім того, захисники України знищили 28 278 (+41) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн загарбників, а також 3587 (+0) одиниць спеціальної техніки окупантів.

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Російсько-українська війна: що треба знати

За даними журналістів Forbes, поки на сході України тривають критично важливі бої, Україна перекидає найкращі зразки свого озброєння в Курську область. На їхню думку, стратегічні цілі Курської операції досі не є зрозумілими.

Тим часом аналітики DeepState повідомляють про чергове просування ворога в Донецькій області. Експерти відзначають, що загарбникам вдалося захопити селище Степанівка у Краматорському районі.

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