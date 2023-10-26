Можливості нових "пташок" розкрив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

На фронт ЗСУ передали понад 200 українських ударних безпілотників Heavy Shot за державною програмою "Армія дронів".

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Пташки допоможуть воїнам тримати оборону та контратакувати. Військові знищуватимуть піхоту, техніку, склади й командні пункти окупантів", - заявив він.

За словами Федорова, Heavy Shot мають стійку до дії РЕБ систему GPS-навігації та автоматично повертаються на базу після ураження ворогів.

"А ще ці дрони повністю розроблено та вироблено в Україні компанією Gurzuf Defence", - додав міністр.

Як штучний інтелект нищить окупантів в Україні

Проект "Армія дронів" започаткували влітку минулого року для безперебійної закупівлі безпілотних літальних апаратів для потреб Сил оборони України, їхнього ремонту, а також навчання та тренування пілотів-операторів.

Цьогоріч на ці потреби виділили 40 мільярдів гривень з держбюджету, а наступного року на цей проект передбачено 48 мільярдів гривень.

На початку жовтня стало відомо, що на фронт відправили майже 2 тисячі безпілотників Autel EVO MAX 4T зі штучним інтелектом. "Пташки" Autel EVO MAX 4T закуплено за кошти державної програми "Армія дронів". Вони допоможуть безпечно проводити розвідку, коригувати артилерію та знаходити навіть добре замасковані об’єкти росіян завдяки ШІ", - зазначив Федоров.

За його словами, штучний інтелект автоматично визначає різні типи цілей, відстежує їх на великій висоті і передає дані. Після чого працюють ударні коптери та артилерія.

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