Знищено 31 ворожий танк, 54 бойові броньовані машини, 11 САУ, 49 гармат, чотири міномети, три РСЗВ, два засоби ППО, 135 опорних пунктів, а також 182 окупантів.

Завдяки ударним підрозділам, що забезпечуються в межах "Армії дронів", за тиждень (16-23 жовтня) уражено 223 одиниці російської техніки.

"Армія дронів уразила 223 одиниці російської техніки за тиждень. Безпілотники продовжують відігравати надважливу роль під час оборони Авдіївки та Куп’янська. Воїни активно спалюють танки, БМП, БТРи, що наступають. Мінусують гармати та міномети, якими росіяни намагаються накривати українські позиції", - повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

За інформацією Федорова, знищено 31 ворожий танк, 54 бойові броньовані машини, 11 САУ, 49 гармат, чотири міномети, три РСЗВ, два засоби ППО, 135 опорних пунктів, а також 182 окупантів.

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"Готуємо до відправки на фронт нову партію дронів від держави", - додав міністр.

"Армія дронів" - останні новини

Цей проект започаткували влітку минулого року для безперебійної закупівлі безпілотних літальних апаратів для потреб Сил оборони України, їхній ремонт, а також навчання та тренування пілотів-операторів.

Цьогоріч на ці потреби виділили 40 мільярдів гривень з держбюджету, а наступного року на цей проект передбачено 48 мільярдів гривень.

На початку жовтня стало відомо, що на фронт відправили майже 2 тисячі безпілотників Autel EVO MAX 4T зі штучним інтелектом.

9-16 жовтня "Армією дронів" ліквідовано 428 одиниць техніки противника. Це був абсолютний рекорд.

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