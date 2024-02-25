Президент сказав, що не буде вдаватися в деталі стосовно цього питання.

Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції відповів на запитання журналіста УНІАН про те, чи варто Україні очікувати на далекобійні ракети ATACMS від США.

"Щодо ATACMS на 300 кілометрів, усі розуміють, навіщо вони нам потрібно. Ми працюємо над отриманням далекобійної зброї. Я знаходжусь у позитиві від нещодавньої відповіді від наших партнерів щодо цієї зброї", – відповів президент.

Ракети ATACMS для України: що варто знати

За інформацією видання NBC News, США готові передати Україні потужніші ракети ATACMS. З посиланням на чиновників, видання написало, що США можуть включити системи ATACMS дальньої дії в один з перших пакетів військової допомоги.

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Координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі підтвердив, що адміністрація Сполучених Штатів Америки розглядає можливість надання Україні ракет ATACMS більшої дальності.

На думку очільника ГУР Кирила Буданова, передача Україні далекобійної зброї може переломити ситуацію з певною стагнацією на фронті.

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