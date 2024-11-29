Раніше британський експерт припустив, що Вашингтон міг би повернути Україні статус ядерної держави.

У світі знову посилюються розмови про загрозу ядерної війни – не в останню чергу через нові погрози російського диктатора Володимира Путіна на адресу Заходу. Дехто говорив і про можливість повернення ядерного статусу Україні.

Передували цьому зміни у Росії оновили ядерну доктрину. Тоді Путін заявив, що Росія "залишає за собою право застосувати ядерну зброю в разі агресії, в тому числі, якщо противник, який використовує звичайні озброєння, створить критичну загрозу", пише Newsweek.

Проте у Сполучених Штатах Америки відхрестилися від чуток щодо намірів передати ядерну зброю Україні.

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"Ми не плануємо озброювати Україну ядерною зброєю", – заявили в Білому домі у коментарі Newsweek.

Ядерна зброя в Україні: що передувало

Британський експерт з питань безпеки та оборони, позаштатний консультант оборонного комітету британського парламенту Ніколас Драммонд припустив, що Сполучені Штати могли б повернути Україні статус ядерної держави. На його думку така угода може бути укладена таємно. Пізніше – в разі потреби – Київ може зробити Росії попередження: "У нас є ядерна зброя, і якщо ви на нас нападете, ми розбомбимо Москву".

У Росії вчергове вибухнули погрозами. Відомий своїми гнівними тирадами в Телеграм колишній президент РФ, чинний заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що сама загроза передачі ядерної зброї Україні "може розглядатися як підготовка до ядерного конфлікту з Росією". Фактична ж передача такої зброї, за його словами, може бути прирівняна до акту нападу на Росію.

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