У РФ заявили, що передачу такої зброї прирівняють до доконаного нападу.

У Росії вибухнули погрозами у відповідь на інформацію про гіпотетичну можливість отримання Україною ядерної зброї від США - одну лише потенційну можливість такого кроку Москва готова розцінити, як підготовку до ядерного конфлікту з РФ, а передачу зброї - як напад.

Відповідну заяву у своєму Telegram-каналі зробив колишній президент РФ, чинний заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв.

"Сама загроза передачі ядерної зброї київському режиму може розглядатися як підготовка до ядерного конфлікту з Росією. Фактична передача такої зброї може бути прирівняна до доконаного акту нападу на нашу країну в сенсі п. 19 Основ держполітики в галузі ядерного стримування. Наслідки очевидні", - заявив Медведєв.

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Російський чиновник також у властивій йому манері вибухнув образами на адресу президента США Джо Байдена, називаючи його "маразматиком" і "ходячим мерцем". Медведєв вважає абсурдною саму думку про передачу ядерної зброї Україні, яка воює з РФ - "найбільшою ядерною державою". Усіх людей, які розмірковують про доцільність такої можливості, глава Радбезу назвав психічно хворими.

"Сама думка настільки абсурдна, що викликає підозру про наявність параноїдального психозу в Joe The Walking Dead (Джо Ходячого Мерця - УНІАН) і всіх тих, хто розмірковує про доцільність такого кроку", - написав Медведєв.

Зі свого боку, прес-секретар диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що ідеї передати Україні "ядерку" виходять від "крайнього екстремістського флангу". За словами Пєскова, ініціатори такого превентивного заходу проти РФ нібито погано розуміють ситуацію.

"Це абсолютно безвідповідальне міркування людей, які, напевно, погано розуміють і уявляють собі реальність і які не відчувають ані дещиці відповідальності, виступаючи з такими заявами. Ми бачимо, що всі ці висловлювання мають анонімний характер", - заявив прес-секретар.

Перспективи передачі ядерної зброї Україні

Як повідомляв УНІАН, багато експертів бояться, що новий президент США Дональд Трамп може кинути Україну напризволяще і фактично здати на розтерзання Росії. Однак є й протилежні думки.

Так, британський аналітик Ніколас Драммонд припускає, що США можуть передати Україні ядерну зброю, щоб гарантувати безпеку і утримати Росію від будь-якого повторного нападу. На його думку, угода про передачу ядерної зброї може бути укладена таємно.

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