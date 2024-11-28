Патріарх Російської православної церкви каже, що "ворог роду людського намагається посіяти тривогу в серцях людей".

Патріарх Російської православної церкви Кирил закликає не боятися ядерної зброї, бо християн "не лякає так званий кінець світу". Про це він заявив на пленарному засіданні Всесвітнього російського народного собору.

За словами Кирила, нагнітання страху "навколо можливих апокаліптичних сценаріїв, надмірний алармізм та спекуляції на ядерну тему не корисні з духовної точки зору".

"Ворог роду людського намагається посіяти тривогу в серцях людей, щоб паралізувати їхню волю і позбавити їх мужності, бо людиною, позбавленою духовного миру, легше маніпулювати. Не треба всьому цьому підігравати", - сказав духовний лідер росіян.

Він переконаний, що християни не бояться "так званого кінця світу" і чекають на "господа Ісуса, який прийде до великої слави, знищить зло і буде судити всі народи". При цьому таке очікування "зовсім не означає, що ми маємо сидіти склавши руки".

"Навпаки, наше земне покликання - бути воїнами Господа, протистояти злу і відстоювати високі моральні ідеали. Ось таке цілепокладання у Росії", - додав Кирил.

Інші заяви патріарха Кирила

Як повідомляв УНІАН, нещодавно патріарх Кирил підтримав смертну кару. За його словами, "вбивство людини в покарання за її злочини - це крайня міра", але Святе Письмо це допускає.

Раніше Кирил закликав молитися за Путіна і пообіцяв "вічне життя" російським солдатам, загиблим на війні в Україні.

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