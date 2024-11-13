Зокрема, США не зможуть бути великою країною і одночасно залишити Україну на знищення у війні, яку веде Росія, Іран і Північна Корея, вважає політик.

Імовірність відмови новообраного президента США Дональда Трампа від підтримки України рівна нулю. Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав в ефірі на Радіо NV.

Зокрема, у Подоляка запитали, наскільки він оцінює вірогідність того, що США припинять надавати Україні підтримку після інавгурації Дональда Трампа.

"Я вважаю, що вірогідність близька до нуля, що це станеться", - вважає Подоляк.

Відео дня

Радник керівника ОП додав, що з прагматичного погляду треба брати до уваги заяви Трампа про те, що новий президент прагне збільшити репутаційну вагу Сполучених Штатів, аби США повернулись до концепції великої країни, яка тотально домінує.

"Я собі не зовсім уявляю, що можна зробити вигляд - давайте залишимо Україну, щоб вона один на один воювала з тріумвіратом, з класичними агресорами, з країнами, проти яких Сполучені Штати завжди проводили масштабні інформаційні кампанії, доводячи, що ці країни не є адекватними і співставними сучасному світові. Це Росія, Північна Корея і Іран", - наголосив Подоляк.

Так, він не впевнений, що США дозволять цим трьом країнам знищувати Україну, і осторонь вважати себе великою країною.

Також радник ОП зазначив, що одна справа - це заяви, які робляться під час виборчої кампанії, аби відокремитися від позиції чинної адміністрації Джо Байдена, а інша справа - це формування адміністрації Трампа, яка вибудовуватиме стратегію потужної, домінуючої і лідерської країни.

На думку Подоляка, Росія хоче фундаментально перебудувати світовий політичний простір і щоб домінувати у ньому через насилля і хаос.

За такої ситуації, він переконаний, що у команди Трампа буде інша риторика та справи після заглиблення у розуміння цих ризиків.

При цьому, радник керівника ОП зазначив, що вже є ознаки, що Україна правильно вибудовує комунікацію на рівні президентів. Цього року між президентом України Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом відбувались телефонні дзвінки і вже було проведено зустріч у Нью-Йорку. Подоляк додав:

"Мають бути хороші комунікації на рівні президентських адміністрацій і це також сьогодні вибудовується для того, щоби можна було без спотворення доносити позицію, для того, щоби не було спекуляцій навколо цієї позиції".

За його словами, Трамп особисто достатньо активно занурюється у проблематику, і важливо, щоб він мав першоджерело і розумів природу війни Росії проти України, а також природу самої РФ.

"Було би бажано, щоби Сполучені Штати, так само як і європейські країни, трошки інакше почали дивитися на Росію, трошки глибше почали її вивчати, трошки глибше почали розуміти відмінність Путіна, яким він був за першої каденції Трампа, і ці психічні зміни, які Путін пройшов вже під час повномасштабного вторгнення, і те, яким він сьогодні є, і чому ця людина недоговороспроможна тотально", - сказав Подоляк.

Радник керівника ОП підкреслив, що США та інші партнери України мають розуміти, що Путін живе у викривленому світі і що цей світ жодним чином не перетинається з сучасною цивілізацією.

Водночас у Подоляка запитали про альтернативи України у разі найбільш песимістичного сценарію, за якого США припинять взагалі підтримувати Україну.

"У нас є три напрямки, по яких у будь-якому випадку треба працювати, навіть якщо ви хочете аналізувати найпесимістичніший сценарій", - зауважив Подоляк.

На його переконання, будь-який сценарій не стосується самоізоляції України.

Зокрема, Україна має європейських партнерів і Європа сьогодні інакше розуміє ризики з боку РФ. Європейці продовжують інвестувати гроші у власні безпекові програми.

"У Європі є зміна риторики і є очевидне розуміння усіх негараздів, якщо будуть далі у Європі, якщо Росія не програє цю війну", - додав він.

Разом з тим, він звернув увагу на розвиток внутрішнього мілітарного виробництва в Україні.

Також Подоляк вважає, що навіть при найбільш песимістичних сценаріях, Україні треба продовжувати максимально масштабно публічно і непублічно комунікувати з США, і не лише на рівні президентів.

Україна і США - останні новини

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна отримала 1,35 мільярда доларів гранту від США. За його словами, такі кошти будуть спрямовані на соціальні та гуманітарні видатки державного бюджету.

Водночас речник Пентагону Пет Райдер повідомив, що Міноборони США має ще 9,3 мільярдів доларів на допомогу Україні. Він наголосив, що з квітня до середини жовтня Штати поставили в Україну 83% обіцяних боєприпасів, 67% засобів протиповітряної оборони та 60% інших вогневих спроможностей.

Вас також можуть зацікавити новини: