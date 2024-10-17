Також Зеленський заявив, що запрошення до НАТО посилить Україну дипломатично і наблизить справедливий мир.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна ніколи не говорила, що хоче створити ядерну зброю. Таку заяву він зробив під час спільного брифінгу із генсеком НАТО Марком Рютте.

Президент пояснив, що казав про Будапештський меморандум, коли Україна відмовилася від ядерної зброї, але не отримала натомість обіцяних гарантій безпеки.

"Я сказав про Будапештський меморандум, в якому зазначено, що Україна отримує гарантії безпеки. Але це не парасолька і окрім НАТО в нас немає варіантів. Ми не будуємо ядерну зброю‎", - додав він.

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Генсек НАТО коротко прокоментував це, повторивши: "Україна буде в НАТО. А до цього ми зробимо все, щоб Україна мала все, що потрібно".

Також Зеленський заявив, що запрошення до НАТО посилить Україну дипломатично і наблизить справедливий мир.

"Наші солдати тримають фронт зі зброєю зі всього світу. З практичної точки зору Україна вже є в НАТО... Ми все ще чекаємо, щоб зобов'язання, які були прийняті на саміті в Вашингтоні, реалізувалися", - додав він.

Заяви про ядерну зброю для України

Сьогодні в Брюсселі на полях засідання Євроради Зеленський нагадав, що Будапештський меморандум 1994 року за участю Росії, США та Великобританії обіцяв Україні захист територіальної цілісності та суверенітету в обмін на відмову від ядерної зброї. Але зараз цей документ не працює, тож безпеку країни може забезпечити чи членство в НАТО, чи ядерна зброя, сказав він.

"Хто з цих великих ядерних держав постраждав? Усі? Ні, одна Україна. Хто віддав ядерну зброю? Всі? Ні. Тільки одна країна. Хто? Україна. Хто сьогодні воює? Україна", - зазначив Зеленський.

Пізніше Bild з посиланням на високопоставленого українського чиновника ровідомив, що влада України всерйоз розглядає можливість відновлення ядерного арсеналу. У Зеленського відреагували на гучні заяви видання Bild про ядерну зброю для України. Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин в коментарі ЗМІ спростував цю інформацію, заявивши, що Bild "‎видають дурниці в стилі російської пропаганди‎".

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