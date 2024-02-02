Остання спроба була в 2016 році.

Велика Британія вперше за вісім років проведе випробувальний запуск ядерної ракети з підводного човна в Атлантиці.

Як пише The Telegraph, 4 лютого фіктивну боєголовку випустять з підводного човна HMS Vanguard приблизно за 90 км від східного узбережжя Флориди. Зазначається, що майже весь цей час човен перебував на ремонті, після запуску він має знову увійти до складу флоту ядерних сил стримування.

Попередження про випробування видали судноплавним компаніям, коли HMS Vanguard прибув до Атлантичного океану. Востаннє Велика Британія застосовувала ядерну зброю в 2016 році, тоді ракета Trident II D5 відхилилася від курсу біля узбережжя Флориди.

Відео дня

"Хоча такі випробування плануються заздалегідь і не є прямою відповіддю на геополітичну діяльність, вони відбуваються на тлі загострення кризи в Червоному морі", - зазначає видання.

Інші випробування ядерної зброї:

Восени CNN повідомляв, що Росія, Сполучені Штати Америки та Китай протягом останніх років створили нові об’єкти та підготували нові тунелі на своїх ядерних полігонах.

Нещодавно стало відомо, що Північна Корея випробувала свої підводні ударні безпілотники, які здатні нести ядерну зброю.

Вас також можуть зацікавити новини: