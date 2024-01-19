Випробування проїдені на знак протесту проти військових навчань Південної Кореї, США і Японії.

Північна Корея провела випробування своєї підводної системи ядерної зброї. Як повідомляє Reuters, випробування проведені на знак протесту проти спільних військових навчань Південної Кореї, США та Японії, які відбудуться цього тижня.

Випробування системи "Хаїл-5-23", назва, яку Північна Корея дала своїм підводним ударним дронам, здатним нести ядерну зброю, було проведено у водах біля східного узбережжя країни.

Як повідомляється, в Північній Кореї звинуватили США, Південну Корею і Японію в "божевіллі" від військових навчань, попередивши про "катастрофічні наслідки".

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"Позиція підводної протидії ядерному озброєнню нашої армії продовжує вдосконалюватися, і її різні морські і підводні дії у відповідь будуть продовжувати стримувати ворожі військові маневри військово-морських сил США і їх союзників", - заявив представник міністерства Північної Кореї.

За даними агентства, нова система безпілотників, що отримала назву "Хаїл", що означає "цунамі", вперше була випробувана в березні 2023 року. Повідомляється, що вона призначена для проведення потайних атак у водах противника і знищення ударних угруповань ВМФ і основних операційних портів шляхом створення великої радіоактивної хвилі.

Найбільший навчання НАТО за участю 90 тисяч військових - що відомо

Як повідомляв УНІАН, наступного тижня розпочнуться навчання Steadfast Defender, участь у яких візьмуть 90 тис.військовослужбовців.

Навчання пройдуть на території Німеччини, Польщі та Балтії, крім Північного моря, і будуть імітувати початок війни, після передбачуваного нападу на члена НАТО вигаданого ворога під назвою Оккасус.

40 000 солдатів усіх членів Альянсу та Швеції, які чекають завершення процедури вступу, візьмуть участь у навчаннях, які імітуватимуть початок Третьої світової війни.

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