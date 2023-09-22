Протягом останніх трьох років ці країни значно модернізували свої старі ядерні полігони.

Росія, Сполучені Штати та Китай протягом останніх років побудували нові об’єкти та вирили нові тунелі на своїх ядерних полігонах. Про це свідчать супутникові знімки, ексклюзивно отримані CNN.

Хоча немає жодних доказів того, що Росія, США чи Китай готуються до неминучих ядерних випробувань, отримані зображення ілюструють нещодавнє розширення трьох ядерних полігонів.

Один з них експлуатується Китаєм у пустелі Лоп Нур у крайньому західному регіоні Сіньцзян, ще один — Росією на архіпелазі Нова Земля Північного Льодовитого океану, третій — США в пустелі Невада.

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Супутникові зображення, зроблені за останні три-п’ять років, показують нові тунелі під горами, нові дороги та сховища, а також збільшення транспортного потоку, який в’їжджає та виїжджає з об’єктів.

"Ми бачимо справді багато натяків, які свідчать про те, що Росія, Китай і Сполучені Штати можуть відновити ядерні випробування", – прокоментував супутникові знімки Джеффрі Льюїс, ад’юнкт-професор Центру нерозповсюдження ядерної зброї при Міддлберійському інституті міжнародних досліджень (США).

Він нагадав, що жодна з цих країн не робила реальних ядерних випробувань відтоді, коли їх було заборонено Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань від 1996 року. При цьому Китай і США підписали договір, але не ратифікували.

Полковник ВПС США у відставці Седрік Лейтон, колишній аналітик розвідки, переглянув зображення ядерних об’єктів трьох держав і дійшов подібного висновку.

"Цілком очевидно, що всі три країни, Росія, Китай і Сполучені Штати, вклали багато часу, зусиль і грошей не тільки в модернізацію своїх ядерних арсеналів, але й у підготовку видів діяльності, які будуть потрібні для випробування", – зазначив він.

За словами аналітиків, розширення ядерних полігонів ризикує спровокувати гонку за модернізацію інфраструктури для випробувань ядерної зброї в період глибокої недовіри між Вашингтоном з одного боку і Москвою та Пекіном з іншого, хоча ідея фактичного збройного конфлікту не вважається неминучою.

Вищезгаданий професор Льюїс зазначив, що несподівано низька ефективність російської армії в Україні може бути одним із поштовхів для Москви розглянути можливість відновлення ядерних випробувань.

За словами полковника Лейтона, хоча росіяни справді готуються до можливого ядерного випробування, це не означає, що випробування таки проведуть. "Можливо, росіяни намагаються підійти до лінії, підготувавшись до ядерного випробування, але не здійснивши його. По суті, вони робили б це, щоб "налякати" Захід", – сказав Лейтон.

Що стосується китайського ядерного полігону, аналітики припускають, що Пекін, ймовірно, готується до проведення "докритичних ядерних випробувань".

США провели своє останнє підземне випробування в 1992 році, але професор Льюїс сказав, що США вже давно тримають себе в стані готовності до ядерного випробування, готові відреагувати, якщо хтось із їхніх суперників зробить крок першим.

Управління національної безпеки, підрозділ Міністерства енергетики США, який контролює американський полігон в Неваді, каже, що він призначений для проведення "підкритичних" ядерних експериментів, що є давньою практикою. Вона має на меті гарантувати надійність зброї в поточних запасах без повноцінного ядерного випробування.

"Небезпека полягає в тому, що навіть якщо всі троє (Москва, Пекін та Вашингтон) планують йти (випробовувати ядерну зброю) лише другими, один із них може переконати себе, що важливо йти першим, один із них може вирішити, що, оскільки всі інші це роблять, краще стрибнути, і справді рухатися", – попереджає професор Льюїс.

Загроза застосування ядерної зброї – останні новини

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