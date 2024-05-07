Процес навчання і підготовки українських пілотів та інженерів не зупиняється.

В Україні очікують на прибуття багатоцільових винищувачів F-16 якнайшвидше.

Про це речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш сказав в ефірі інформаційного марафону. Зокрема, у нього запитали, коли вже будуть підготовлені перші пілоти з огляду на те, що Данія планує передати Україні перші винищувачі F-16 влітку, а Нідерланди - восени.

"Наші пілоти разом з інженерами продовжують постійну підготовку. Цей процес невпинний. Як тільки одна група завершує навчання, одразу вона переходить на наступний етап", - сказав Євлаш.

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Речник додав, що існує три етапи у підготовці наших пілотів.

"Спочатку вони проходять вивчення мови, наземну підготовку. Потім проміжний етап. Це льотна підготовка на легкомоторних літаках. І третій етап - це вже безпосереднє навчання на багатоцільових літаках F-16. Тому, цей процес не зупиняється. Ми використовуємо усі слоти, які нам надали країни-партнери, учасники повітряної коаліції. І ми чекаємо F-16 якнайшвидше, як і всі українці", - відзначив Євлаш.

Він висловив переконання, що винищувачі F-16 допоможуть Україні захищати повітряний простір і наносити потужні удари по противнику на тимчасово окупованих територіях.

Винищувачі F-16 для України

Як повідомляв УНІАН, Нідерланди планують передати Україні американські винищувачі F-16 цієї осені, їх почнуть перекидати партіями вже "після літа". Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що союзники дотримуються плану, до якого входить навчання українських пілотів, підготовка обслуговуючого персоналу і передача самих літаків

Посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен повідомив, що Копенгаґен віддає Україні усі свої винищувачі F-16, вони мають бути в Україні цього літа.

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