Дипломат назвав терміни.

Копенгаґен віддає Україні усі свої винищувачі F-16, вони мають бути в Україні цьго літа, заявив посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен.

В інтерв'ю "Ми - Україна" дипломата запитали, чи варто Україні хвилюватися через нещодавню новину про продаж Данією Аргентині 24 винищувачів цього типу. "Не хвилюйтеся, літаки для України точно будуть. Це весь наш парк F-16, що зараз виводиться з експлуатації, тому що ми отримуємо нове покоління літаків F-35", - сказав Міккельсен.

За його словами, частину винищувачів доставлять в Аргентину, однак Україна отримає ту кількість, про які було домовлено. "Нема чого хвилюватися. F-16 будуть доставлені, як і обіцяли", - підкреслив він.

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F-16 від Данії: що відомо

Влітку минулого року премʼєр-міністер країни Метте Фредеріксен оголосила, що вони передадуть українській армії 19 американських винищувачів F-16.

Вже на початку цього року в Міністерстві оборони Данії заявили, що перші шість винищувачів не встигнуть передати до другого кварталу 2024-го.

Днями стало відомо, що Данія підписала угоду про продаж Аргентині 24 своїх винищувачів F-16. Натомість вони отримають нові F-35.

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