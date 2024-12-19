Американська компанія, яка їх постачає, розглядає цю допомогу Україні як особисту, а не комерційну справу.

За час повномасштабної війни Україна отримала від США понад 5 тисяч безпілотників Phoenix Ghost, про які публічно майже нічого не відомо. Нещодавно виданню Forbes дозволили зазирнути за завісу секретності, за якою приховано цей таємничий безпілотник.

Виробляє ці дрони маловідомий американський оборонний підрядник Aevex, чия фабрика розташована у місті Тампа, штат Флорида. Тривалий час місце виробництва дронів залишалося утаємниченим, оскільки американці справді боялися, що Росія спробує зірвати роботу підприємства.

Але режим секретності повністю не знятий досі. Тому, наприклад, аби вберегти працівників фабрики від переслідування з боку росіян, з компонентів дрона перед відправкою в Україну видаляються усі ідентифікаційні позначки і навіть відбитки пальців.

Відео дня

Хоча безпілотники Phoenix Ghost постачаються в Україну вже близько двох років, досі не було жодного достовірного фото чи відео їх використання на полі бою. А через вимоги Пентагону щодо секретності українські військові були небагатослівними щодо цих дронів.

Тепер, коли ці обмеження було трохи пом’якшено, журналістам Forbes показали і завод Aevex у Флориді, і навіть самі дрони. Як виявилося, Phoenix Ghost – це не модель, а ціла програма безпілотників, в межах якої виробляється кілька різновидів. Журналістам показали чотири безпілотники, але є ще інші, які наразі залишаються секретними.

Співзасновник і генеральний директор компанії Aevex Брайан Радуенц розповів, що до 2022 року його підприємство не виробляло безпілотники, хоча й було залучено до цієї галузі. Але їм вдалося увірватися на ринок завдяки здатності швидко адаптуватися до потреб замовника (номінально Пентагону, а фактично – ЗСУ) і динамічних змін поля бою. У цьому стартап зумів випередити інші американські фірми, які давно виробляють безпілотники за вже застарілими технологіями.

На початку 2022 року Пентагон відчайдушно шукав безпілотники, щоб швидко надати Україні. Тоді Міністерство оборони США опублікувало короткий і незвичайно вільний запит: "Створіть систему, яка зменшить рух великої збройної організації". Іншими словами, "не дати танкам вкотитися в Київ".

Тоді Aevex об’єдналася з компанією Tribe Aerospace, яка вже мала невелике виробництво у Тампі. Так виникла програма Phoenix Ghost ("Привид Фенікса"), в межах якої американці намагалися створити максимально дешевий ударний дрон.

"Це був божевільний період важкої роботи та швидкого створення прототипів. Ми не спали по 24 або 48 годин, переходячи від однієї події до наступної, можливо, спали лише в літаку по дорозі туди, спали в ангарах літаків по всьому світу в ящиках", – сказав Forbes Джо Регістр, співзасновник Tribe Aerospace.

Американці одночасно постачали дрони в Україну та працювали над їх удосконаленням, намагаючись зробити їх тихішими та менш помітними для радарів.

Модель під назвою Dagger ("Кинджал") добре показала себе в Україні. Навіть у тих випадках, коли росіяни його збивали, безпілотник все одно приносив користь. Адже його вартість складала лише 49 000 доларів, що менше за значно дорожчу ракету ППО, яку на нього витрачають росіяни. За підрахунками виробника, збиття одного Dagger коштувало росіянам близько 500 000 доларів.

Коли Україна почала самостійно виробляти сотні тисяч маленьких ударних дронів, Dagger більше не був потрібен. Тож Aevex перейшов до виробництва більшої версії з більшим радіусом дії під назвою Disruptor, базова версія якого коштує 69 000 доларів, і більш складного його "двоюрідного брата" під назвою Dominator, який має більшу вантажопідйомність і гнучкість для перенесення обладнання для спостереження.

Ці дрони не такі повороткі, як менші або дорожчі аналоги, але вони можуть брати на борт багато вибухівки і ефективно вражати важливі нерухомі цілі, наприклад склади палива і вибухівки.

Безпілотники та розумна пневматична пускова установка розроблені для упаковки в ящики, достатньо маленькі, щоб поміститися в фургони Mercedes Sprinter, які українці зазвичай використовують для перевезення спорядження по полю бою.

Інженери Aevex пишаються швидкістю, з якою вони здатні вносити зміни в систему, щоб реагувати на російські контрзаходи, і роботою, яку вони провели, щоб полегшити збірку дронів. Їх модифікували, щоб у холодні зимові ночі солдати могли складати їх, не знімаючи рукавичок. Щоб зібрати Disruptor, потрібно всього п’ять хвилин. Це допомагає швидко піднімати безпілотники в повітря, що мінімізує ризик виявлення операторів російськими військами.

Наразі компанія прагне продовжувати допомагати Україні – місія, яка, за словами керівництва, стала особистою. У комплекті з безпілотниками вони передають українськими військовими нагрівальні палички, сигарети, грілки для рук взимку.

"Вони не є далекими клієнтами, які просто виконують наші договірні зобов’язання. Ми віримо в їхню справу", — кажуть керівники компанії.

Інші новини озброєнь

Як писав УНІАН, за час війни Україна значно модернізувала крилату протикорабельну ракету "Нептун", якою в квітні 2022 року був потоплений крейсер "Москва". За словами командувача ВМС ЗСУ віцеадмірал Олексія Неїжпапи, фактично це вже інша ракета, ніж була два роки тому.

Також ми розповідали, що Україна створила лазерну зброю під назвою "Тризуб". Про це розповідав командувач Сил безпілотних систем ЗСУ, полковник Вадим Сухаревський.

Вас також можуть зацікавити новини: