Деякі експерти кажуть, що він може стати фактично четвертим авіаносцем в складі ВМС Китаю.

В китайському Шанхаї виявили корабель-носій БПЛА, що знаходиться в стадії добудови і зовні схожий на невеликий авіаносець. Відповідний супутниковий знімок опублікувало видання Naval News.

Наразі немає фактично жодних деталей відносно цієї таємничої розробки. Експерти кажуть, що корабель спустили на воду у кінці 2022-го.

Корабель нагадує американські авіаносці часів Другої світової війни. Наявність прямої польотної палуби виключає можливість одночасного злету та посадки літальних апаратів.

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Спеціалісти вважають, що корабель може приймати на борт БПЛА із розмахом крила до 20 м. Втім, розмір ангара не дозволить розмістити дуже велику авіаційну групу.

Можливо, мова йде про плавучий дослідницький полігон, з якого будуть запускати дрони, однак з іншого боку китайцям було б легше (і значно дешевше) створити для таких цілей береговий полігон.

Китай випробовує свій найбільший авіаносець

Новинка в якомусь сенсі є повною протилежністю третьому китайському авіаносцю "Фуцзянь", який нещодавно почав ходові випробування. Це не тільки найбільший корабель в історії КНР, а й потенційно найбільш потужний корабель в усій азіатській історії.

Мова фактично йде про умовний аналог американських суперавіаносців. Відомо, що "Фуцзянь" отримав стартові катапульти, які дозволяють запускати літаки з великою масою.

Серед іншого на його борту будуть базуватись нові винищувачі п'ятого покоління J-35. Фото одного з таких літаків нещодавно виклали в Мережу.

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