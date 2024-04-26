Наразі в світі розгортається нова гонитва озброєнь, в якій Україна фактично не бере участі з правової точки зору.

Світ охопила нова гонка озброєнь, яка зосереджена навколо безпілотних систем. Китай, США та Росія активно патентують свої розробки, Україна - ні. Про це пише The Independent.

Видання посилається на дані Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), які свідчать про зростання кількості заявок на патенти, пов’язані з дронами – на 16% з 2022 по 2023 рік. До першої п’ятірки зокрема увійшли Китай, Росія та США.

"Це частина нової глобальної гонки озброєнь. Це відрізняється від більш традиційної гонки озброєнь танків і гвинтівок і значно більше стимулюється технологічним сектором. Особливо в Україні та Росії, де розробляється така технологія, щоб обійти війну на виснаження, де важко досягти реального прогресу", – пояснює колишній аналітик Міністерства оборони США Марсель Пліхта.

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До 82% усіх глобальних патентів на дрони, поданих з 2015 року, походять від китайських компаній. У 2023 році 87% усіх заявок надійшли з Китаю. Китайський виробник DJI, чиї дрони використовуються на полі бою в Україні, є лідером за кількістю заявок на глобальні патенти на дрони.

США поступаються Китаю і є другими за кількістю заявок на патенти – загалом 5631 патент з 2015 року і 858 патентів у 2023 році.

Росія подала 342 заявки на глобальні патенти у 2022-2024 роках. За даними Всесвітнього відомства інтелектуальної власності, Україна за цей же період подала лише 4 заявки на патенти.

Пан Пліхта сказав, що американські військові зараз все більше цікавляться технологіями безпілотників, але вони втомилися від того, що ринок перенасичений китайськими компаніями.

"Безпілотники, вироблені в США, дорожчі та доступні в менших кількостях, ніж у Китаї, тому наразі їм немає реальної альтернативи. Але цілком можливо, що ми побачимо, як США, Україна та європейські країни масово інвестуватимуть у них протягом наступних п’яти років", – заявив він.

Війна дронів в Україні

Як писав УНІАН, на фронті в Україні ЗСУ значно перевершують армію агресора за ефективністю застосування дронів. Маючи паритетну кількість дронів, українці завдають значно більше результативних ударів по ворогу, ніж ворог завдає у відповідь. І цьому є несподіване, але логічне пояснення.

Разом з тим Україна помітно відстає від агресора у виробництві систем радіоелектронної боротьби, які вкрай потрібні якраз для протистояння тим таки дронам. За даними експертів, ЗСУ забезпечені РЕБом менше, ніж на 5%.

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