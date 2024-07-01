Близько 290 з цієї кількості є продукцією українських виробників, а найбільша група – це безпілотні авіаційні комплекси.

У новому році вітчизняним зброярам вдалося різко наростити виробництво, а усього за перше півріччя оборонне відомство допустило до експлуатації близько 480 нових зразків озброєнь та військової техніки. Про це повідомляє українське Міноборони.

Приблизно 290 зразків з цієї кількості являють собою продукцію українських виробників, а найбільшою групою є БПЛА, зокрема, розвідувальні засоби.

Також мова йде про боєприпаси різних типів: головним чином, для безпілотників. Окрім цього вдалося наростити виробництво засобів зв'язку та радіоелектронної боротьби, інженерних засобів, наземних роботизованих комплексів, засобів ближнього бою, засобів розмінування та оптико-електронних приладів.

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Президент України Володимир Зеленський сьогодні також повідомив, що країна нарощує виробництво зброї, зокрема, БПЛА. "‎Ця війна демонструє, що технології на полі бою – це ефективний захист від агресії в сучасному світі"‎, – написав на своїй сторінці голова держави.

Нова українська зброя – що варте уваги

Нагадаємо, нещодавно росіяни знайшли невідомий раніше тип БПЛА, який на думку західних експертів може бути малопомітним українським дроном великої дальності.

За даними українських джерел, вага бойової частини апарату складає до 20 кг. БПЛА може розвивати швидкість 200-250 км/год.

А раніше в Одесі показали новий морський дрон, який отримав назву Stalker 5.0. Його можна використовувати, зокрема, для розвідки, патрулювання та доставки вантажів різного призначення.

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