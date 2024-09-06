Там заявляють, що вплив таких ударів "буде дуже незначним і матиме дуже невелику стратегічну цінність".

Заступниця речника Пентагону Сабріни Сінгх заявила, що обмеження на застосування ЗСУ далекобійної зброї США пояснюється кількома причинами.

"За оцінками нашої розвідки, 90% російських літаків, які запускають плануючі бомби та ракети по Україні, знаходяться на аеродромах, розташованих за 300 км від території, контрольованої Україною", - зазначила вона, відповідаючи на запитання журналістів на брифінгу.

За словами Сінгх, ці аеродроми "тепер виводять це за межі діапазону ATACMS".

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"Таким чином, ATACMS не зможе досягти цих аеродромів, отже, проблеми, створені цими плануючими бомбами, ви знаєте, залишаться. І навіть якби Україна використовувала ATACMS проти дуже невеликого відсотка аеродромів, які залишаються в зоні дії, ми бачили, як російські військові відсунули ці аеродроми далі", - каже представниця Пентагону.

У зв'язку з цим, вплив таких ударів "буде дуже незначним і матиме дуже невелику стратегічну цінність". Крім того, серед причин позиції Пентагону страх ескалації та брак ракет.

"Існує обмежена кількість ATACMS. Це не так - немає великої кількості таких можливостей великого радіуса дії. І, звичайно, одна річ, яку ми завжди оцінюємо, - це ескалація, і це те, про що ми дуже чітко говорили з самого початку. Отже, це трохи всіх тих речей, пов'язаних разом", - стверджує Сінгх.

Водночас вона додає, що Сили оборони "дуже успішно використовували ці ATACMS, щоб повернути свої території на півдні та сході".

"І ми віримо, що вони мають можливості та здатні об'єднати їх на полі бою. Ви знаєте, у них справді серйозний виклик на Сході, і ми продовжуємо з ними працювати над тим, щоб спрямувати частину вогневої потужності, яку вони мають, у цьому напрямку", - підсумувала заступниця речника.

Заборона на далекобійні удари

У червні президент Володимир Зеленський наголосив, що дозвіл США бити по території РФ з Himars є недостатнім.

The Telegraph зазначив, що Україна має отримати дозвіл на використання американської далекобійної зброї, зокрема, ракет ATACMS для ударів углиб Росії. Навіть попри передислокацію російської авіації, Києву "ще не пізно" завдати удару.

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