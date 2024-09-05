За його словами, 90% російської авіації зараз за межами ураження ATACMS.

У Білому домі стверджують, що дозвіл на застосування американської далекобійної зброї по об'єктах РФ не допоможе Україні уразити більшість авіації противника, якою завдаються удари по нашій території. Це твердження у Вашингтоні назвали хибним.

Як пояснив на брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, Росія вже перебазувала свої літаки далі вглиб країни і 90% авіації країни-агресори дислокується за межами ураження.

"90% літаків, які Росія використовує для керованих авіабомб і ракетних ударів дальньої дії, ми підрахували це, – 90% з них розташовані за межами 300 км від українського кордону, глибоко всередині Росії. Тож твердження, мовляв, ми просто дамо їм ATACMS і скажемо – "гаразд!" І вони зможуть уразити більшість російських літаків на авіабазах, звідки ведуться удари по Україні, – є неправдою. Це хибний аргумент", – сказав Кірбі.

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За його словами, "немає оголошень про жодні зміни" у політиці США стосовно цього питання, навіть попри удари РФ по Полтаві і Львову, де загинуло багато людей. При цьому Кірбі наголосив, що позиція президента США Джо Байдена щодо підтримки України залишається непохитною і що Вашингтон зосереджений на зміцненні ППО нашої країни.

Дозвіл на удари далекобійною зброєю

У червні президент Володимир Зеленський наголосив, що дозвіл США бити по території РФ з артилерійсько-ракетних систем підвищеної мобільності Himars є недостатнім для ураження усіх видів російської зброї, з якої наносяться удари по цивільному населенню в Україні.

Нещодавно The Telegraph зазначив, що Україна має отримати дозвіл на використання американської далекобійної зброї, зокрема, ракет ATACMS для ударів углиб Росії. І це реально зробити, не ризикуючи неконтрольованою ескалацією. До того ж, як акцентується, навіть попри передислокацію російської авіації, Києву "ще не пізно" завдати удару.

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