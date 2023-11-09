Тепер ці дрони спрацьовують на відстані від цілі, що дозволяє їм уникнути антидронових сіток.

Росіяни почали застосовувати нову версію безпілотника "Ланцет", і тепер від його атак не захистять протикумулятивні решітки та антидронові сітки.

Як повідомляє "Мілітарний", окупанти опублікували відео атаки української бойової машини ударним безпілотником "Ланцет".

"Цікавою особливістю стало те, що дрон уразив ціль, вибухнувши в кількох метрах від неї. На покадровій зйомці можна побачити, що він спрацьовує, не долетівши до броні, як це було раніше. Це може бути підтвердженням початку застосування на передовій російських дронів з дистанційним підривом", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що в момент наближення до об’єкту на необхідну відстань дрон ініціює бойову частину. Cформований вибухом кумулятивний струмінь пролітає останні метри та уражає ціль. При цьому віддалення точки вибуху від об’єкта ураження на кілька метрів ніяк не знижує пробивні якості боєприпасу. Наразі невідомо, чи застосовує дрон стару кумулятивну бойову частину КЗ-6 або ж отримав аналогічну з "ударним ядром".

"Таке технічне рішення дозволяє вирішити проблему із антидроновими сітками, у яких безпілотники старих моделей з ударним підривачем нерідко плутаються та не спрацьовують", - підкреслюють експерти.

Експерти підкреслюють, що наразі дієвих засобів захисту від ударних дронів, окрім потужних засобів радіоелектронної боротьби на зразок "Буковеля", немає. Тому поява дронів, що здатні обійти "сітки", є вкрай поганою новиною.

Водночас можна вберегти техніку від атак, використовуючи засоби маскування та нові тактики.

Так, роботу "Ланцетів" можна помітити завдяки аналізаторам спектру радіочастот.

"Безпілотники від Zala, у тому числі "Ланцети" та їх розвідник супроводження працюють у діапазоні керування 900 МГц. Точніше 868-870 МГц та 902-928 МГц. Вони мають характерну "форму" у вигляді двох гострих піків", - зазначають у "Мілітарному".

Крім того, підготовку до використання російських ударних дронів, а також їх запуск можна відслідкувати за специфічними змінами на полі бою - нинішні версії "Ланцетів" не мають захисту модуля навігації від засобів радіоелектронної боротьби. тому росіяни перед запуском відключають свій РЕБ на частотах GPS, щоб не заважати їх роботі.

Російські дрони - що відомо

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Міноборони Андрій Юсов розповів, що Росія почала застосовувати нові безпілотники - "Виріб-53", який нібито є новою версією "Ланцета" і може самонаводитися на ціль, і "Виріб-54" - так званий "Італмас".

Він повідомив, що масового використання цих безпілотників на фронті поки що не було, тож інформація про їх характеристики поки що уточнюється. Однак але вони все одно є "додатковим фактором ризику".

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