Невідомо, про яку кількість нових бронемашин йдеться.

Російські пропагандисти заявили, що "Курганмашзавод" поставив для армії РФ чергову партію покращених БМП-3.

Як повідомляє польський портал Defence24, кількість машин не розкривається, але при цьому стверджується, що вони отримали кріплення для установки додаткових бронелистів та протикумулятивних решіток в бортовій та передній проекціях.

За версією росЗМІ, нові БМП-3 для армії РФ зможуть оснащатись засобами РЕБ для глушіння безпілотників. Випробування таких "глушилок" вже начебто відбувається.

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Як повідомляє військовий портал Defense Express, деталь про наявність кріплень для установки додаткових бронелистів та протикумулятивних решіток навряд чи можна назвати новою. Бо уже в квітні 2023 року мала місце тенденція, що росіяни повісили на БМП-3 рідкісний захист 675-сб3КДЗ (по суті набір решіток та іншого додаткового захисту), але це їх не "врятувало" від утилізації під Вугледаром.

"А от деталь про плани окупантів установити РЕБ на БМП-3 для боротьби з нашими дронами слід якраз звернути особливу увагу. Хоча поки нема жодних характеристик щодо того, як саме має виглядати така "глушилка", і які реальні можливості вона матиме", - пише видання.

За даними The Military Balance 2023, на початок цього року в розпорядженні армії РФ було орієнтовно 400 одиниць БМП-3/БМП-3М. За заявами роспропагандистів, у І кварталі 2023 року той же "Курганмашзавод" зробив до 106 нових БМП-3 та провів капремонт від 60 машин цього типу. Але навряд чи це дає підставу екстраполювати, що загалом за 2023 російський ВПК здатен буде виготовити до 400 одиниць БМП-3.

БМП-3 - що відомо про машину

БМП-3 було прийнято на озброєння в самому кінці існування СРСР і тому до 2022 року в армії України було всього кілька цих машин.

Хоча БМП-3 вважається більш досконалою в порівнянні з БМП-2 і тим більше з БМП-1, одним з головних її недоліків є слабке бронювання, що було підтверджено в ході застосування машини в ряді збройних конфліктів.

За даними моніторингової групи Oryx, в ході повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти втратили понад 250 БМП-3 з 640 тих, що були на озброєнні РФ в 2021 році. З них понад 60 були захоплені ЗСУ в якості трофеїв. Незадокументовані втрати, ймовірно, значно вищі.

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