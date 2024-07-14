Російські військові більше не можуть відчувати безкарність і безпеку.

Нещодавно наданий Сполученими Штатами та іншими союзниками дозвіл на використання західних озброєнь для нанесення ударів всередині Росії мав величезний вплив. Про це в інтерв'ю CNN повідомив старший офіцер Служби безпеки України на позивний "Банкір".

За його словами, він та його підлеглі "знищили цілі всередині Росії, що дозволило провести кілька успішних контрнаступів".

"Російські військові більше не можуть відчувати безкарність і безпеку", - сказав військовий. Відео дня

Видання зазначає, що після багатьох місяців відставання через нестачу боєприпасів і живої сили, Київ нарешті може повною мірою скористатися західною військовою допомогою, яка почала надходити в країну минулого місяця після багатомісячних затримок. Солдати на передовій кажуть, що поставки починають змінювати ситуацію на краще - особливо з огляду на те, що тепер вони можуть використовувати арсенал для нанесення ударів через кордон.

"Ми бачимо вплив допомоги щодня. Артилерія, реактивні системи залпового вогню великої дальності з різними типами боєприпасів і суббоєприпасів - це впливає на загальну картину на полі бою. Ми розгортаємо найефективніші системи озброєння на тих ділянках, де росіяни намагаються прорвати оборонні лінії, і спостерігається значне уповільнення російського просування", - розповів Іван, офіцер 148-ї артилерійської бригади.

ЗМІ зазначає, що можливість повторної окупації Росією частини Харківської області переконала деяких ключових союзників України, в тому числі США, зняти обмеження. Це дозволило Києву завдати удару і знищити або серйозно пошкодити ключові об'єкти на території Росії.

"Україна почала наносити удари HIMARS по цілях у Бєлгородській області і змусила росіян відсунути свої системи С-300, з яких вони наносили удари по Харкову, набагато далі, так що тепер Харків знаходиться поза зоною досяжності російських систем С-300", - сказав Конрад Музика, незалежний оборонний аналітик і директор Rochan Consulting.

Використання Україною західної зброї по території РФ - останні новини

В Офісі президента України натякнули на прогрес у переговорах зі США щодо дозволу бити вглиб РФ. Як сказав заступник керівника ОП Ігор Жовква, українська сторона продовжує працювати з американськими партнерами і сподівається, що відповідне рішення ухвалять найближчим часом.

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