У Військово-морських силах Збройних сил України уточнили інформацію щодо знищення російського складу БПЛА та супутньої інфраструктури 21 червня.
Управління комунікацій Командування ВМС повідомило, що у взаємодії зі Службою безпеки уразило об'єкти військового полігону 726-го навчального центру ППО (в/ч 33859, Єйськ) у Краснодарському краї. Там російських військовослужбовців навчали використовувати БПЛА різних видів.
Так, внаслідок удару окупанти втратили:
- "Shahed-136"/"Герань-2" - 20 одиниць;
- ударний БПЛА "Ланцет" - 50 одиниць;
- розвідувальний БПЛА "ZALA" - 40 одиниць;
- розвідувальний БПЛА "SuperCam" - 10 одиниць.
Крім того, відомо про загиблих інструкторів та техічних працівників Єлабуги.
Удар по складу БПЛА в Росії
21 червня УНІАН повідомляв, що вночі було завдано результативніх ударів по російському полігону у Краснодарському краї, з якого загарбники запускають дрони по Україні.
Також тієї ночі під українською атакою опинилися Афіпський, Ільський та Краснодарський НПЗ. Вже зодом у мережі з'явилися супутникові знімки наслідків нічних ударів по об'їктах загарбників у Єйську.