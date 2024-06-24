Україна знищила дрони різних типів.

У Військово-морських силах Збройних сил України уточнили інформацію щодо знищення російського складу БПЛА та супутньої інфраструктури 21 червня.

Управління комунікацій Командування ВМС повідомило, що у взаємодії зі Службою безпеки уразило об'єкти військового полігону 726-го навчального центру ППО (в/ч 33859, Єйськ) у Краснодарському краї. Там російських військовослужбовців навчали використовувати БПЛА різних видів.

Так, внаслідок удару окупанти втратили:

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"Shahed-136"/"Герань-2" - 20 одиниць;

ударний БПЛА "Ланцет" - 50 одиниць;

розвідувальний БПЛА "ZALA" - 40 одиниць;

розвідувальний БПЛА "SuperCam" - 10 одиниць.

Крім того, відомо про загиблих інструкторів та техічних працівників Єлабуги.

Удар по складу БПЛА в Росії

21 червня УНІАН повідомляв, що вночі було завдано результативніх ударів по російському полігону у Краснодарському краї, з якого загарбники запускають дрони по Україні.

Також тієї ночі під українською атакою опинилися Афіпський, Ільський та Краснодарський НПЗ. Вже зодом у мережі з'явилися супутникові знімки наслідків нічних ударів по об'їктах загарбників у Єйську.

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