Заступник керівника ОП зазначив, що "всі важливі рішення, які США ухвалювали раніше, робилися дуже тихо, і цього разу буде так само".

США поки що не збираються скасовувати заборону на використання американської зброї для ударів вглиб території РФ, і навіть остання кривава ракетна атака РФ по Україні, коли було завдано удару по лікарні "Охматдит", не вплинула на позицію США.

Незважаючи на це, українська сторона продовжує працювати з американськими партнерами і сподівається, що відповідне рішення ухвалять найближчим часом. Про це в інтервʼю "Голосу Америки" розповів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

"Всі знають, звідки йде небезпека: ракети запускають з конкретних місць. Всі важливі рішення, які США ухвалювали раніше, робилися дуже тихо, і цього разу буде так само", - каже Жовква.

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Не вдаючись в подробиці перемовин, посадовець розповів, що між лідерами США та Україною є розуміння щодо того, чому Україні потрібен цей дозвіл.

Відповідаючи на питання Голосу Америки, чи це одна з тих ситуацій, коли США говорять ні, доки не скажуть так, Жовква відповів, що прогрес в цьому питанні однозначно буде.

"Так само, як це було в минулому з інших питань, які ми обговорювали з адміністрацією", — додав посадовець.

Дозвіл на удари зброєю США вглиб Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дозвіл США вражати воєнні цілі на території Росії за допомогою американської зброї допоміг Україні зупинити російський наступ на Харків. А тепер ЗСУ потребують подальшого зняття обмежень, щоб захистити й інші українські міста. За його словами, це дасть "миттєвий результат", тож Київ очікує на таке рішення.

Водночас президент США Джо Байден заявив, що наразі не бачить необхідності ударів вглиб Росії американською далекобійною зброєю.

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