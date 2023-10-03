Країна вичерпала запаси засобів протиповітряної оборони та артилерійських боєприпасів, яких потребує Україна, кажуть джерела.

У публічних заявах офіційні особи Великобританії заявляють, що підтримуватимуть Україну незалежно від подій в інших країнах. Водночас британські військові стверджують, що країна вичерпала свою можливість надавати військову підтримку, пише The Telegraph.

"Ми віддали майже стільки, скільки могли собі дозволити. Ми продовжуватимемо забезпечувати Україну обладнанням, але зараз їм потрібні такі речі, як засоби протиповітряної оборони та артилерійські боєприпаси, і ми все це вичерпали", – каже високопоставлене джерело у військовій сфері на умовах анонімності.

Коментуючи суперечки щодо додаткового фінансування, джерело наголосило, що Великобританія повинна відіграти певну роль у "заохоченні інших країн надавати більше грошей і зброї".

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"Надавати мільярди більше не означає давати мільярди британських комплектів", – каже співрозмовник видання.

Військова допомога Великобританії - останні новини

Колишній міністр оборони Великобританії Бен Воллес розповів, що просив прем’єра Ріші Сунака перед відставкою про додаткове фінансування для допомоги Україні в розмірі 2,3 мільярда фунтів стерлінгів. Це становить половину від усіх коштів, що країна вже виділила на підтримку Києва.

Воллес також попереджав, що в іншому випадку Німеччина випереджатиме Великобританію і стане найбільшим військовим донором для України в Європі.

У Сунака у відповідь заявили, що зобов'язання Великобританії щодо України "не похитнуться". Речник прем'єра стверджував, що світ "бачитиме надання істотної підтримки надалі".

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