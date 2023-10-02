На думку британського міністра, США і Польща продовжать надавати рішучу підтримку Україні, незважаючи на внутрішній тиск.

Велика Британія продовжуватиме підтримувати Україну "незалежно від того, що відбувається в інших місцях". Про це заявив міністр оборони Грант Шаппс, пише Sky News.

На його думку, США і Польща продовжать надавати рішучу підтримку Україні, попри внутрішній тиск. Було зрозуміло, що будь-яка напруженість з приводу підтримки України спливе під час виборів, але підтримка Польщі була "чудовою", зазначив Шаппс.

Звертаючись до США, він сказав, що "ми далекі" від того, щоб країна припинила підтримку.

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Людям не слід "вдаватися в подробиці" махінацій бюджетного процесу США або припускати "найгірший сценарій" на виборах наступного року.

Говорячи про те, чи є найгіршим сценарієм обрання Дональда Трампа, Шаппс зазначив: "Ні, я не думаю, що найгірший сценарій розвитку подій - це Трамп, тому що те, що станеться потім, буде справжнім питанням".

"Британія, незалежно від того, що станеться в інших місцях, візьме на себе лідируючу роль", - підкреслив британський міністр.

Підтримка України з боку інших країн - проблеми

Як повідомляв УНІАН, останнім часом через блокування низкою країн поставок українського зерна погіршилися відносини України і Польщі. Президент Володимир Зеленський на Генеральній Асамблеї ООН заявив, що "деякі друзі в Європі розігрують солідарність в політичному театрі та роблять трилер на зерні", тим самим надаваючи допомогу Москві. Після цього польський президент Анджей Дуда порівняв Україну з небезпечним потопаючим, який може потягнути за собою того, хто хоче йому допомогти.

Тим часом, цими вихідними у Словаччині пройшли дострокові парламентські вибори, від яких, як очікувалося, залежатиме продовження підтримки України цією країною. Найбільше голосів на виборах отримала проросійська соціал-демократична партія Smer-SD колишнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо, який виступав за припинення військової допомоги Україні. Очікується, що Smer-SD буде формувати коаліцію з партією Hlas. Остання спочатку підтримувала надання допомоги Україні, але під час виборів передумала і заявила, що про військову допомогу більше не йдеться.

Активна фаза виборів стартує і в США, де одним з найбільш імовірних кандидатів від Республіканської партії може стати Дональд Трамп, який продовжує кидатися гучними заявами як про самі США, так і про Європу, і про війну в Україні. Зокрема, він обіцяв "закінчити війну за 24 години", а раніше закликав "віддати" Росії Крим в обмін на мир і заявляв, що за його президентства РФ нібито не наважилася б на повномасштабне вторгнення.

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