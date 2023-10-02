Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес попросив прем'єр-міністра Ріші Сунака збільшити допомогу Україні.

Колишній міністр оборони Великобританії Бен Воллес просив прем'єра Ріші Сунака витратити ще 2,3 мільярда фунтів стерлінгів на військову підтримку України, перш ніж піти з посади міністра оборони.

Як йдеться в матеріалі The Telegraph, ще 2,3 мільярда фунтів стерлінгів становитимуть 50-відсоткове збільшення суми, виділеної Великобританією на цей момент, але рішення щодо витрат на наступний рік ще не оголошено.

Воллес зазначив: "Перш ніж я залишив свій пост, я попросив прем'єр-міністра збільшити суму в 2,3 мільярда фунтів стерлінгів для України, щоб додати до вже витрачених 4,6 млрд фунтів стерлінгів. Велика Британія більше не є найбільшим європейським донором України. Цю війну можна виграти. Володимир Путін зазнає невдачі. Так само, як людські емоції ведуть Україну до успіху, вони також є неминучим недоліком Путіна та його злочинного режиму. Романтика, егоїзм та помста змусили Путіна переключитися на Україну, і це буде його загибеллю".

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У своїй колонці для The Telegraph колишній міністр оборони відзначив успіх українського контрнаступу.

"Контрнаступ України успішний. Повільно, але вірно українські Збройні сили проривають російські позиції. Іноді двір за двором, іноді село за селом, Україна має імпульс та рухається вперед. Чоловіки й жінки української армії ще раз доводять нам в НАТО, наскільки ми їх недооцінили", - зазначив він.

Воллес також підкреслив, що за підтримки Україну буде неможливо зупинити.

"Коли надія поєднується з правильним обладнанням, Україну вже не зупинити. Наш обов'язок - підтримувати цю надію та підкріплювати її фінансуванням та обладнанням, поки робота не буде завершена. У нас є шанс допомогти закінчити це. Російська армія тріщить. Україна освоїла нову тактику подолання жахливих мінних полів, а удари Storm Shadow руйнують російські штаби. Ми є свідками початку битви за Крим", - зазначив Воллес.

Воллес та підтримка України

31 серпня 2023 року Воллес подав у відставку з поста міністра оборони Британії.

Британський міністр оборони Воллес заявляв, що РФ насправді крихка, Україна може виграти війну. Він визнав, що НАТО грає роль фактора стримування для агресора.

Воллес потролив Росію через дружбу з КНДР. Він нагадав, що колись Росія була могутньою, а тепер шукає друзів і благає про допомогу.

1 жовтня 2023 року міністр оборони Великобританії Грант Шаппс зявив про те, що союзники мають залишатися непохитними. Він зазначив, що війна поглинає зброю і людей "з жахливою швидкістю".

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