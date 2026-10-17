Збиває 55-60% дронів: Зеленський назвав найефективнішу протидію реактивним 'Шахедам'

Також президент анонсував нові рішення проти російських БПЛА.

На сьогодні найефективнішою протидією реактивним "Шахедам" є авіація. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час онлайн-брифінгу в WhatsApp.

"Щодо перехоплення реактивних "Шахедів". Ми користуємося нашою авіацією дуже вдало. І сьогодні йде нарощення амуніції для F-16 - 20-мм снарядів", - розповів президент.

Він наголосив, що у нього і в Міністерства оборони були домовленості, і зараз Україна отримує відповідну кількість цієї амуніції, "і вона дуже непогана".

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"Сьогодні 55-60% всіх збитих реактивних "Шахедів" робить авіація. Це вдале рішення, воно працює", - заявив Зеленський.

За його словами, окрім авіації, є ще кілька рішень. Зокрема, як сказав президент, починають працювати дешеві ракети.

"Вони скоро будуть у нас від партнерів. А також є наше вітчизняне виробництво", - зазначив глава держави.

Крім того, як повідомив він, проти російських реактивних дронів працюють турелі: йдеться вже про десятки, і ця кількість має зростати.

Засоби проти реактивних "Шахедів"

Раніше УНІАН писав, що Німеччина створила зброю проти реактивних "Гераней", і це дає Україні надію. Йшлося про те, що німецький виробник військових безпілотників Quantum Systems у співпраці з українською компанією WIY розробили дрон-перехоплювач, призначений для боротьби з російськими БПЛА типу "Герань", а фінансування серійного виробництва візьме на себе уряд Німеччини.

Також ми повідомляли, що турелі зі штучним інтелектом збивають "Бандеролі" і дрони РФ. За словами заступника командувача Повітряних сил, полковника Юрія Черевашенка, наразі Україна використовує турелі із боєприпасами 12,7 міліметра. Максимальна дальність ураження цілі, яка була зафіксована, – 1400 метрів.

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