Флеш пояснив, як реактивні 'Шахеди' долітають до західних областей України

Чотири реактивні дрони долетіли до Львова, подолавши відстань у 820 кілометрів, а кілька з них долетіли ще далі - до Луцька.

Росія вивчає можливості атакувати західні області України реактивними "Шахедами". Про це повідомив радник президента з технологічних інновацій у ЗСУ Сергій (Флеш) Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

"Протягом останніх кількох днів ворог запустив кілька десятків реактивних дронів із Криму через Одесу, вздовж Молдови, у західну частину України. Чотири реактивні дрони долетіли до Львова, подолавши відстань у 820 кілометрів, а кілька з них долетіли ще далі - до Луцька, на відстань 880 кілометрів", - написав він.

За його словами, щоб подолати таку відстань, "Герані-4" трималися на висоті 5-6 кілометрів і підтримували середню швидкість 320-380 км/год

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"Таким чином наш противник вивчає можливості атаки західних областей України реактивними "Шахедами" з різних напрямків. Максимальна дальність польоту "Герані-4" виявилася дещо більшою, ніж очікувалося. Не виключено, що для досягнення такої відстані противник зменшив бойову частину дрона", - додав Флеш.

Удари РФ по західних областях України

У вівторок, 13 жовтня, росіяни атакували місто Луцьк, через падіння уламків реактивного безпілотника загорівся торгово-розважальний центр "Адреналін Сіті": на щастя, ніхто з людей не постраждав.

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