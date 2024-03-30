У Міноборони Естонії також заявили, що грошей на закупівлю снарядів усе ще не вистачає.

Низка країн уже зробила свій внесок в ініціативу Чехії із закупівлі снарядів для України, але, незважаючи на це, грошей, як і раніше, не вистачає, заявляє міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Як повідомляє ERR, за останніми даними, снарядів у рамках чеської ініціативи буде доступно майже вдвічі більше, ніж спочатку планувалося, тобто всього 1,5 мільйона. За словами міністра оборони Естонії, у світі є місця, де можна купити снаряди, але питання в тому, чи є на це гроші.

"Якщо ми говоримо про мільйон снарядів, то це близько трьох мільярдів євро. Є різні калібри, менші трохи дешевші. Було б чудово, якби все вдалося зробити. На даний момент можна сказати, що грошей не вистачає більше, ніж снарядів", - сказав Певкур.

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За словами міністра оборони, суми, яких бракує, намагаються знайти насамперед у країнах Північної та Центральної Європи. Францію, яка заявила, що готова зробити більший внесок, слід ще обговорити окремо.

За словами Певкура, важко прогнозувати, коли снаряди можуть потрапити на фронт. Частина, можливо, потрапить уже через пару місяців, частина - лише до кінця року. Це пов'язано з тим, що необхідно перевірити пропоновані боєприпаси.

"Дуже багато залежить від того, що нам потрібно фізично перевірити деякі снаряди цих можливих партнерів. Нам сказали, що там можна дістати [снаряди], але в якому вони стані, чи придатні взагалі до використання - все це треба перевірити", - пояснив Певкур.

Крім того, він зазначив, що в Україні найбільш критична ситуація із зенітними ракетами, запаси яких закінчуються. Водночас, за словами міністра оборони, Естонії в цьому випадку нічого запропонувати і єдиний варіант - "з надією дивитися в бік складів союзників".

Чеська ініціатива щодо постачання боєприпасів Україні

Чеська ініціатива передбачає закупівлю щонайменше 800 тис. артилерійських боєприпасів у країнах за межами ЄС. При цьому операція тримається в таємниці - відомі країни, які внесли кошти на закупівлю, але не країни, які продають ракети.

Зазначається, що до чеської ініціативи долучилися 15 країн, зокрема Німеччина, Франція, Голландія, Норвегія, Швеція, Португалія, Бельгія, Польща та Канада.

Днями ЗМІ повідомили, що чеські чиновники знайшли ще 200 тисяч снарядів для України.

При цьому міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що постачання снарядів для України в рамках чеської ініціативи вже розпочалося, втім, точні строки їхньої доставки поки що невідомі.

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