За словами Радослава Сікорського, транспортування боєприпасів "вже організовується".

Постачання снарядів для України в рамках чеської ініціативи вже розпочалося, втім, точні терміни їхньої доставки наразі не відомі. Про це розповів міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, інформує Wnp.pl.

За словами дипломата, країна "подвоїть свій внесок у чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для України", втім, не відповів на питання щодо розміру польського внеску, підкресливши, що "це військова таємниця".

Водночас він зазначив, що чеська ініціатива щодо боєприпасів "є дуже корисною", оскільки вона призвела до надсилання Україні необхідних боєприпасів, закуплених із різних джерел, у тому числі неєвропейських.

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"Той факт, що вона вже отримала тверді обіцянки підтримки, підкріплені готівкою, і що транспортування вже організовується, означає, що ми відчуваємо тягар відповідальності за допомогу Україні у боротьбі з російським вторгненням", – додав Сікорський.

Відповідаючи на запитання про масштаби нинішньої загрози з боку Росії та ймовірність вторгнення до Польщі, Сікорський вказав на повідомлення ЗМІ щодо діяльності цієї країни в Україні.

"У Польщі чути вибухи російських ракет, які прямують на Львів. Думаю, не потрібно пояснювати, що це означає", - сказав глава МЗС Польщі.

Чеська ініціатива щодо постачання боєприпасів Україні - останні новини

27 березня Чехія виділила додаткові гроші на закупівлю боєприпасів для України. За словами прем'єр-міністра країни Петра Фіали, до ініціативи вже приєдналися 20 країн.

Чеська ініціатива передбачає закупівлю щонайменше 800 тис. артилерійських боєприпасів у країнах за межами ЄС. При цьому операція тримається в таємниці - відомі країни, що внесли кошти на закупівлю, але не країни, які продають ракети.

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