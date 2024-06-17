Новий танк ППО "Франкенштейн", призначений для знищення російських безпілотників і ракет, поставить в Україну провідна німецька збройова компанія Rheinmetall. Про це повідомляє The Telegraph.
Зазначається, що компанія встановлює свою найсучаснішу зенітну систему Skyranger на корпуси танків Leopard 1 часів холодної війни, створюючи нову машину для зміцнення оборони України. При цьому системи зброї, які здатні протистояти загрозам короткого радіусу дії, таким як зграя безпілотників і артилерійський вогонь, все частіше вважаються вирішальними на лінії фронту в Україні в тому, що називають першою війною безпілотників.
"Є ще багато основних бойових танків Leopard 1, на шасі яких ми могли б встановити вежу Skyranger з автоматичною гарматою калібру 35 мм", — сказав Бйорн Бернхард, керівник наземних систем Rheinmetall.Відео дня
Видання зазначає, що українська армія вже отримала близько сотні танків Leopard 1 у звичайній комплектації. Але українські лідери неодноразово закликали до більшої підтримки у формі протиповітряної оборони перед обличчям постійних атак російських безпілотників, які спустошили енергетичний сектор країни.
"Ми орієнетуємося на довгострокову перспективу в Україні. Ми не просто постачаємо обладнання, а потім виводимо – ми показуємо, що будемо там постійно і підтримуватимемо Україну", - підкреслив Бернхард.
Підтримка ЄС України - останні новини
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що поразка у війні буде фатальною для України та Європи. За її словами, допомога Україні утримує війну подалі від ЄС та НАТО.
Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав угоду про $50 млрд для України історичним кроком і зазначив, що ця вона повинна стати чітким сигналом для Путіна, що підтримка Києва триває.
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