Найсучасніші гармати будуть приєднані до корпусів часів Холодної війни, щоб боротися з російськими безпілотниками і ракетами.

Новий танк ППО "Франкенштейн", призначений для знищення російських безпілотників і ракет, поставить в Україну провідна німецька збройова компанія Rheinmetall. Про це повідомляє The Telegraph.

Зазначається, що компанія встановлює свою найсучаснішу зенітну систему Skyranger на корпуси танків Leopard 1 часів холодної війни, створюючи нову машину для зміцнення оборони України. При цьому системи зброї, які здатні протистояти загрозам короткого радіусу дії, таким як зграя безпілотників і артилерійський вогонь, все частіше вважаються вирішальними на лінії фронту в Україні в тому, що називають першою війною безпілотників.

"Є ще багато основних бойових танків Leopard 1, на шасі яких ми могли б встановити вежу Skyranger з автоматичною гарматою калібру 35 мм", — сказав Бйорн Бернхард, керівник наземних систем Rheinmetall. Відео дня

Видання зазначає, що українська армія вже отримала близько сотні танків Leopard 1 у звичайній комплектації. Але українські лідери неодноразово закликали до більшої підтримки у формі протиповітряної оборони перед обличчям постійних атак російських безпілотників, які спустошили енергетичний сектор країни.

"Ми орієнетуємося на довгострокову перспективу в Україні. Ми не просто постачаємо обладнання, а потім виводимо – ми показуємо, що будемо там постійно і підтримуватимемо Україну", - підкреслив Бернхард.

Підтримка ЄС України - останні новини

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що поразка у війні буде фатальною для України та Європи. За її словами, допомога Україні утримує війну подалі від ЄС та НАТО.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав угоду про $50 млрд для України історичним кроком і зазначив, що ця вона повинна стати чітким сигналом для Путіна, що підтримка Києва триває.

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