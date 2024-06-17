За словами міністра закордонних справ Німеччини, допомога Україні утримує війну подалі від ЄС та НАТО.

Поразка у війні буде фатальною для України та Європи. Про це в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung сказала міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

За її словами, Німеччину та НАТО в цілому очікують серйозні наслідки, якщо вони не підтримуватимуть Київ у протистоянні РФ.

"Якщо ми не продовжимо підтримувати Україну, ми ризикуємо, що війська Путіна стоятимуть на кордоні з Польщею. Війна незабаром буде на території ЄС і НАТО. Майже неможливо оцінити, скільки б це коштувало, якби нам довелося самим захищати свою свободу і безпеку. Зрештою, справа зводиться до одного: підтримка України також утримує війну подалі від нас самих", - констатує політик. Відео дня

Крім того, Бербок прогнозує новий наплив біженців з України в разі невдач на фронті.

"Якщо Україна більше не зможе себе захистити - і я кажу це тим, хто відмовляється від підтримки, - тоді мільйони людей будуть змушені тікати. Адже хто добровільно житиме під тортурами та окупацією? ... Програш був би фатальним - для вільної України та вільної Європи. Саме тому країна потребує більшої підтримки" - резюмувала дипломат.

Підтримка ЄС України - останні новини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував угоду про $50 млрд для України. Він назвав це історичним кроком і зазначив, що ця угода повинна стати чітким сигналом для правителя Росії Володимира Путіна, що підтримка України триває.

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